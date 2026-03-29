Edwin Luna reacciona a las comparaciones con Christian Nodal: ¿Se enojó? Dice: “No se puede imitar”

En los últimos meses, Edwin Luna ha sido comparado con Christian Nodal. Esto, debido a que el vocalista de ‘la Trakalosa de Monterrey’ cambió su look y muchos consideran que ahora luce “casi igual” que el esposo de Ángela Aguilar.

Esto le ha traído, en su mayoría, críticas negativas, pues muchos siguen rechazando a Nodal por todo lo ocurrido tras su ruptura con Cazzu y posterior matrimonio con la autoproclamada ‘Princesa del regional mexicano’. A raíz de todos los malos comentarios, Luna reacciona y deja claro su postura ante la situación, ¿se molestó?

Edwin Luna / Redes sociales

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¿Por qué Christian Nodal es tan criticado?

En su momento, Christian Nodal fue considerado como toda una promesa del regional mexicano. Sencillos como ‘Adiós amor’ y ‘Botella tras botella’ lo catapultaron a la cima de éxito. No obstante, sus decisiones amorosas lo fueron hundiendo poco a poco hasta convertirse en una figura polémica.

Todo comenzó en 2024. En aquel entonces, anunció su ruptura con Cazzu, la madre de su hija, tras dos años de relación. Si bien no mencionó el motivo, dijo que todo había sido de mutuo acuerdo y que tendrían una buena relación por el bien de su hija.

Dos semanas después de esto, Nodal dio a conocer su noviazgo con Ángela Aguilar. Ambos se terminaron casados a los dos meses de haber hecho público su romance. Debido a la rapidez de los acontecimientos, se comenzó a especular sobre una posible infidelidad.

Con el tiempo, han surgido testimonios que avalarían el supuesto engaño. Por si esto fuera poco, el cantante también ha sido acusado de ser un papá ausente. Y es que él mismo ha dicho que no va a Argentina a visitar a su hija porque “vive lejos”.

Hace poco, inició un proceso legal contra su expareja. Entre otras cosas, pide que un juez dictamine la custodia y visitas de la niña, así como también una pensión alimenticia. Y es que Cazzu sostiene que el pago de manutención no le parece justo. Según se dijo, la argentina pide un millón de pesos. No obstante, esto no ha sido comprobado.

Nodal / Redes sociales

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Así reaccionó Edwin Luna a las comparaciones con Christian Nodal

Durante un encuentro reciente con la prensa, Edwin Luna se dijo estar consciente de que su nuevo look ha desatado comparaciones con otros artistas de su gremio, principalmente Christian Nodal. No obstante, dejó claro que no estaba imitando a nadie y que respeta a todos sus colegas.

“Respeto todo lo que dicen, pero, en mi opinión, yo creo que siempre que te atreves a hacer un cambio va a haber comparaciones, siempre van a haber comparaciones, sea el look que sea. (La esencia) No se pierde y no se puede imitar. Respeto a mi compañero (Nodal), porque es muy talentoso, pero muchos me dicen (que le copié) por el sombrero, porque yo no usaba sombrero. El sombrero, en mi ciudad natal Monterrey, es parte de la cultura”. Edwin Luna

También aprovechó para explicar que su tratamiento para el crecimiento del cabello tenía algunos efectos secundarios como la formación de bigote, razón principal por lo que se le ha comparado con el esposo de Ángela Aguilar.

“Primero empecé a bajar de peso, porque por la tiroides subí mucho de peso. Después de que me injerté cabello, como me he cuidado muchísimo la alimentación, mi tratamiento para el cabello, me empezó a salir un poco de bigote y barba. En los 38 años que tengo, jamás me había salido (vello facial)”, manifestó.

Concluyó diciendo que, a pesar de los señalamientos, se siente muy contento con su nuevo estilo, pues considera que “todo sirve, en general, para reinventarse”.

@programa_hoy Edwin Luna hace frente a las comparaciones con Christian Nodal. ♬ sonido original - HOY

¿Quién es Edwin Luna?

Edwin Luna Tamez es un cantante, compositor y empresario originario de Monterrey.

Tiene 38 años.

Saltó a la fama en 2010, cuando fundó ‘la Trakalosa de Monterrey’.

Algunos de sus éxitos más sonados son: “Borracho de amor”, “Supiste hacerme mal” y “Fíjate que sí”.

En su momento, se casó con la actriz Alma Cero. Su matrimonio solo duró un par de meses.

Actualmente está casado con Kimberly Flores.

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