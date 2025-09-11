Edwin Luna enfrenta pérdida devastadora; ¿su familia salió afectada? Esto dijo

Edwin Luna, vocalista de La trakalosa de Monterrey sorprendió a sus seguidores al denunciar públicamente que fue víctima de una presunta estafa inmobiliaria.

A través de sus historias de Instagram, el intérprete compartió un mensaje directo a sus fans, pidiendo atención al caso y relatando cómo una empresa que le prometió seguridad patrimonial resultó dejarlo en el abandono.

Edwin Luna reconoció que invirtió pensando en el bienestar de sus hijos y el futuro de su familia, pero terminó enfrentando una pérdida devastadora.

¿Qué dijo Edwin Luna sobre el fraude inmobiliario que vivió?

Según el testimonio del propio Edwin Luna, él y su familia decidieron invertir en octubre de 2018 en un proyecto desarrollado por Wellmedic Health Center, que se presentaba como un plan sólido en la Riviera Maya de Quintana Roo. La propuesta era ambiciosa: clínicas especializadas, quirófanos de última tecnología y hasta un hotel boutique para pacientes en recuperación.

“Invertí pensando en mi familia, como muchas personas lo hacen, pensando que tu patrimonio va a crecer para el futuro de nuestros hijos y resulta que es todo lo contrario; esto me pasó a mí y creo que a muchos de ustedes también”, dijo.

“Hace un par de años, junto a mi familia, invertimos en Well Medics Inmobiliario y pensábamos que nuestro patrimonio crecería, pero fue todo lo contrario, dejaron de contestarnos, nos quedamos sin respuestas y se quedó la obra inconclusa y, bueno, es un fraude más de tantos que están sucediendo, cada vez veo más fraudes de este tipo, ¿no hay una manera en la que esté regulado?”, dijo Edwin Luna en sus historias de Instagram.

El cantante explicó que desde 2020 las obras permanecen detenidas y los pagos de rentas mensuales, que se prometieron como parte del esquema de inversión, dejaron de cumplirse. A pesar de múltiples intentos por obtener respuestas, la empresa dejó de contestar, dejando la obra inconclusa afectando a otras familias que no tienen la certeza de recuperar su dinero.

¿Cuánto dinero perdió Edwin Luna en el fraude inmobiliario?

Aunque, Edwin Luna no reveló la cifra exacta, sí dio a entender que la pérdida fue considerable, pues se trataba de un proyecto pensado para asegurar el futuro de sus hijos.

Además, aseguró que no es el único afectado, evidenciando que varias familias en Nuevo León y en diferentes estados de México confiaron en la misma empresa y ahora enfrentan el mismo problema.

“A muchas familias de todo Nuevo León y de todo México les está pasando y creo que no es un delito grave porque nadie paga las consecuencias, más los que confiamos en estas empresas”, comentó el cantante.

¿Qué es Wellmedic Health Center, empresa que engañó a Edwin Luna?

Wellmedic Health Centers, empresa en la que invirtió Edwin Luna se presenta como una empresa del sector salud que combina servicios médicos privados con un modelo de inversión inmobiliaria. Bajo la premisa de “vivir de tus rentas”, ofrecían a los inversionistas la compra de inmuebles con contratos de arrendamiento a largo plazo. Además, aseguraban rendimientos superiores al promedio del mercado, cercanos al 10 % anual, libres de gastos de mantenimiento.

Sin embargo, en los últimos años comenzaron a surgir reportes en redes sociales de retrasos, incumplimientos y falta de de comunicación con los inversionistas.

