Edwin Luna responde a quienes le llaman “la reina grupera” por maquillarse

El vocalista de La Trakalosa de Monterrey, Edwin Luna, volvió a ser tendencia en redes sociales, esta vez no por su música ni por su vida sentimental, sino por su apariencia. Usuarios lo señalaron de maquillarse para sus presentaciones y comenzaron a llamarlo “la reina grupera”, apodo que se viralizó tras difundirse una fotografía en la que aparecía con pestañas largas y ojos delineados.

Lejos de molestarse, el intérprete decidió aclarar la situación y responder con humor, demostrando que las críticas sobre su aspecto no lo afectan.

Edwin Luna responde a críticas por usar maquillaje y cuidar su imagen, él responde con humor y aclara foto viral. / Redes sociales

La foto viral de Edwin Luna que causó revuelo por supuesto maquillaje

El detonante fue una imagen que circuló en redes donde Edwin Luna parecía llevar maquillaje. Rápidamente, internautas comenzaron a especular que Edwin Luna utilizaba delineador y pestañas postizas, lo que desató burlas y comentarios en su contra.

Sin embargo, el propio artista explicó el origen de la fotografía: " La semana pasada salió una nota que decía que me había puesto pestañas y se maquilló, no entendía de dónde salió esa nota, luego vimos que era un TikTok, donde mi esposa puso un filtro y se me puso a mí, estábamos atacados de la risa”, contó en entrevista con “Sale el sol”.

¿Edwin Luna usa maquillaje en sus presentaciones?

El cantante Edwin Luna no aclaro si usa maquillaje pero si recalcó que la imagen que desató la controversia correspondía únicamente a un filtro. Además, mencionó que su esposa, la influencer Kimberly Flores, tomó con humor la situación: “Está bien, es parte del show, está muy trillado, pero siempre lo digo: que esté uno presente para bien o para mal, pero presente”.

También reflexionó sobre el cuidado personal en los hombres, señalando que muchos lo hacen, aunque prefieren callarlo: “No creo que sea poco común que se cuiden, pero es poco común que lo digan. Quizá no lo dicen porque les da miedo que los critiquen”, expresó.

Edwin Luna reacciona a las críticas y burlas en redes por supuesto maquillaje

Lejos de ofenderse, Edwin Luna reconoció que ya está acostumbrado a los comentarios sobre su apariencia: “Yo siempre he sido criticado. Cuando empecé fui de los primeros que se pintaba el cabello de colores, me criticaban mucho. Me ha curtido, yo creo que por eso soy el Edwin Luna que ahora soy”.

El cantante dejó claro que las críticas no lo detienen y que incluso aprovecha la polémica para mantenerse vigente en la conversación pública. Así, Edwin Luna demuestra que, con humor y confianza, ha aprendido a transformar las burlas en una oportunidad para seguir en el ojo mediático.

