Captan a Edwin Luna ‘coqueteando’ con un hombre ¿Kimberly Flores no soportó? Lanza mensaje: “Tenemos pasado”

Luego de que Edwin Luna fue llamado como ‘la Reina grupera’ por supuestamente maquillarse para sus conciertos, en esta ocasión, llamó totalmente la atención el video en el que, supuestamente, lo captaron en pleno ‘coqueteo’ con un hombre. ¡Hasta Kimberly Flores, su esposa, presuntamente, lo notó! Aseguran.

Sin embargo, Edwin Luna no se quedó callado y contestó a los rumores de que, presuntamente, le coqueteó a un hombre, pese a estar casado con Kimberly Flores y tener hijos. ¿Qué fue lo que dijo? Te contamos.

Edwin Luna es tachado de presuntamente coquetear con un hombre. / Redes sociales

¿Edwin Luna le ‘coqueteó’ a un hombre y Kimberly Flores, su esposa, se dio cuenta?

Edwin Luna, vocalista de ‘La trakalosa de Monterrey’, ha sido objeto de críticas en redes sociales, no solo por sus cambios drásticos de aspecto, sino también por presuntamente maquillarse para sus presentaciones. Ahora, se llenó de comentarios despectivos al supuestamente ser captado en pleno ‘coqueteo’ a un hombre.

A través de Instagram, circuló un video en el que se ve a Edwin y a Kimberly Flores, su esposa, en la alfombra roja de un evento. En ese instante, el cantante se acercó a saludar a un colega, quien lo abrazó y le dio la mano, lo que fue considerado como un presunto “coqueteo”.

Kimberly Flores, esposa de Edwin Luna, presuntamente se habría dado cuenta del coqueteo del cantante con otro hombre. / IG: @edwinlunat

Según los creadores del video, Kimberly, supuestamente, se molestó por este acto. Incluso, no soltó a Luna de la mano, tras darse este presunto “coqueteo”.

“Edwin le coqueteó a otro hombre, pero Kim no soportó… La sonrisita… De plano se le salió lo hermana, hasta Kim se dio cuenta y no disimuló su enojo”, se lee en el video.

Además, este clip lo acompañaron con el tema ‘Doble vida’, justamente de Edwin Luna y ‘La trakalosa de Monterrey’.

Así fue el momento en el que presuntamente Edwin Luna le habría coqueteado a otro hombre. / IG: @edwinlunat

¿Qué dijo Edwin Luna de los rumores de que presuntamente le coqueteó a un hombre?

Como era natural, Edwin Luna, esposo de Kimberly Flores, no tardó en reaccionar a las especulaciones sobre el presunto coqueteo a otro hombre frente a su esposa.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, Luna publicó el video antes mencionado y expresó su postura con total humor. En el post hizo referencia a la canción del video ‘Doble vida’, arrobó al hombre a quien, presuntamente, le coqueteó y comentó:

“La canción contó la realidad?@salvadoraponteoficial”, junto a un emoji de risa.

Edwin Luna reacciona a los rumores de presunto coqueteo a un hombre / IG

Ante este mensaje, Salvador Aponte, le contestó: “Tenemos pasado juntos, pero musical”.

Luego, en un tono, aparentemente, más serio, Salvador escribió: “Siempre es un gustazo saludar a mi querido @edwinlunat abrazo a todos!”.

Por su parte, Kimberly Flores, esposa de Edwin Luna, no se ha pronunciado a esta controversia. Sin embargo, usuarios consideraron que el cantante se lo tomó con total humor.

Así lo publicó Edwin Luna:

¿Quién es Kimberly Flores, las esposa de Edwin Luna?

Kimberly Flores es una modelo, influencer y personalidad de la televisión originaria de Guatemala. Saltó a la fama en México tras su participación en el reality show ‘La casa de los famosos', reality en el que desertó en la semana 3, tras la fuerte petición de Edwin Luna de que tenía que regresar a la realidad por su familia.

En 2017, conoció al cantante mexicano Edwin Luna, vocalista de la banda ‘La trakalosa de Monterrey’. La pareja se casó en Monterrey el 27 de julio de 2019, en una ceremonia transmitida por TV Azteca. Juntos tienen una hija, nacida en 2018.

Actualmente, mantiene una activa presencia en redes sociales, compartiendo contenido relacionado con su estilo de vida, moda y familia. Puedes seguirla en Instagram como @kimfloresgz. Además, Kimberly Flores debutó en la musica con su tema ’Triple ja, ja, ja’.