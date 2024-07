Kimberly Flores y Edwin Luna tomaron terapia para salvar su matrimonio después de que él “la sacó" de LCDLF

En el año 2022, Kimberly Flores y Edwin Luna acapararon titulares y dieron mucho de qué hablar en redes sociales luego de que protagonizaron un polémico momento en ‘La casa de los famosos’ de Telemundo.

Kimberly Flores y Edwin Luna con guantes de box / Instagram: @edwinlunat / @kimfloresgz

Kimberly Flores y Edwin Luna protagonizan polémico momento en ‘La casa de los famosos’

La esposa de vocalista de ‘La trakalosa de Monterrey’ fue una de las integrantes de la primera temporada del reality de famosos en Telemundo. Su participación en este concurso no pasó desapercibida, dado que en redes se soltaron rumores que apuntaban a que supuestamente sostenía un romance con Roberto Romano.

En ese momento, las redes explotaron y muchos aseguraban que Kimberly y Roberto tenían una gran química en ‘La casa’.

Kimberly Flores y Roberto Romano / Instagram: @lacasafamososmx / @telemundorealities

Todo se salió tanto de control, por lo que Edwin optó por entrar al Zoom del reality y rogó a su esposa para que abandonara la competencia, debido a lo afectados que estaban sus hijos por la situación. Kimberly aceptó y este momento se volvió viral en todas las redes sociales.

Así fue el momento:

Kimberly Flores y Edwin Luna acudieron a terapia para salvar su matrimonio tras lo sucedido en ‘La casa de los famosos’

La influencer y ahora cantante fue entrevistada por Andrés Salazar ‘el Topo’ de ‘La mejor FM’ y habló como nunca de su participación en ‘La casa de los famosos’. Aseguró que su salida no fue planeada, pues ella tomó la decisión de abandonar el reality show por el bienestar de su familia.

“Edwin me sacó en el tiempo justo. Dijimos que quien entrara, ayudaría al otro, porque somos una familia y teníamos que cuidar ese bienestar”, dijo Kimberly.

Kimberly Flores posando distraida. / Instagram: @kimfloresgz

Además, Kimberly remarcó que la producción usó las imágenes de Roberto y las sacó de contexto para generar rating. Sin embargo, puntualizó que no se arrepiente de su participación en ‘La casa de los famosos, aunque Edwin y ella tuvieron que acudir a terapia para “curar” la relación.

“Nos ayudó mucho a valorar uno al otro. Fuimos a un psiquiatra en pareja, platicamos y curamos la relación. Fue lo mejor que me pudo pasar, haber entrado y salido de la casa. Tres años después, nuestro amor está más reforzado”. Kimberly Flores

Así lo dijo Kimberly Flores:

Edwin Luna reveló que acude al psicólogo para superar las dificultades en su matrimonio

Esta no sería la primera vez que Kimberly y Edwin Luna revelan que acuden a terapia. El cantante también habló para TVNotas y manifestó que ir al psicólogo es crucial para superar las dificultades de su matrimonio.

El cantante de La Trakalosa / Instagram: edwinlunat

Los celos son algo importante con lo que ha tenido que luchar Edwin: “Se evitan con pláticas, teniendo acuerdos en pareja donde defines qué es una infidelidad. A veces, como hombres, creemos que ser infieles es tener relaciones s... con otras personas. A lo mejor, para tu pareja, ser infiel es mandar un mensaje. Dar un like (en Instagram). Solo celamos cuando los dos tenemos un motivo muy exacto para decir: ‘Hijole, ya se me hizo raro que éste o ella se quiere pasar de la raya’. Pero ya no nos celamos tanto. Nos reímos de ver quién nos estaba tirando la onda”.