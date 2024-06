Edwin Luna y Kimberly Flores salvando su matrimonio: ¡Al psicólogo y al psiquiatra!

Unas de las parejas más polémicas del medio artístico es la conformada por Edwin Luna y Kimberly Flores. Siempre se ha hablado de los celos de él, y de que sólo con ayuda psicológica y psiquiátrica han logrado salvar su matrimonio.

Platicamos con el líder del grupo La trakalosa, quien defiende estas consultas con especialistas para llevar un buen matrimonio: “Vamos a cumplir cuatro años de casados y juntos, siete. Hemos tenido nuestras bajas y altas. Lo bonito es aprender a sobrellevar todo como pareja. Ser amigos, amantes”.

Respecto a si siguen tomando terapia, Edwin nos dijo que sí y no piensan dejarla: “Vamos con un psicólogo y con un psiquiatra. Nunca lo hemos soltado. Y no tiene nada de malo. No es porque estemos locos. Es para las personas que quieren superarse y salir adelante de manera profesional”.

Nos explicó cómo es la situación: “Llevamos cinco años yendo. Empezamos a ir juntos, y ahora vamos los dos al psiquiatra y por separado al psicólogo. Cada uno tiene el suyo”.

Edwin Luna y Kimberly Flores han superado las dificultades que han atravesado como matrimonio

Los celos son algo importante con lo que ha tenido que luchar Edwin: “Se evitan con pláticas, teniendo acuerdos en pareja donde defines qué es una infidelidad. A veces, como hombres, creemos que ser infieles es tener relaciones s... con otras personas. A lo mejor, para tu pareja, ser infiel es mandar un mensaje. Dar un like (en Instagram). Solo celamos cuando los dos tenemos un motivo muy exacto para decir: Hijole, ya se me hizo raro que éste o ella se quiere pasar de la raya’. Pero ya no nos celamos tanto. Nos reímos de ver quién nos estaba tirando la onda”.

Edwin también lucha contra el hipotiroidismo, que es un trastorno de la glándula que controla las hormonas: “Batallo para dormir y me dan medicamento cuando definitivamente no lo logro”.

Nos habló más de su padecimiento: “Puede provocar que uno sea un poco bipolar. Que tengas trastornos ali... Que estés en de... Que sientas como que no te encuentras. Incluso hay momentos en que, si no te lo cuidas a tiempo, te puede desarrollar cáncer en el cuello. Es una enfermedad que debo tener muy bien controlada. Ya no como carne roja, embutidos ni lácteos. Adelgacé veinte kilos a raíz de que me encontraron la enfermedad”, finalizó.

El cantante Edwin Luna sufre hipotiroidismo

El pronóstico del hipotiroidismo en un hombre de 36 años es generalmente bueno con el tratamiento adecuado. La terapia del reemplazo hormonal tiroideo con medicina es muy efectiva para restaurar los niveles hormonales y aliviar los síntomas.

La mayoría de los hombres que toman este medicamento experimenta una mejora y tienen vidas largas y saludables.

Si no se trata, el hipotiroidismo puede provocar complicaciones graves, como enfermedades cardiacas, problemas de fertilidad y de salud mental.

El hipotiroidismo es generalmente una condición de por vida, pero con tratamiento se puede mantener un control adecuado.

De esta manera la esperanza de vida es, la mayoría de las veces, la misma que la de la población general.

