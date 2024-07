Romina Marcos aclara polémica con Karely tras supuestamente hacerla a un lado; ella le responde: “Ni te topo”

Romina Marcos y Karely generaron total revuelo en redes sociales luego de que supuestamente la hija de Niurka hizo a un lado de forma abrupta a la influencer en la alfombra de los premios MTV Miaw 2024.

Todo sucedió cuando la influencer estaba contestando algunas preguntas de la prensa cuando, aparentemente, Romina la 3mpujó al pasar a su lado.

Karely reaccionó desconcertada en ese momento, pues solo volteó a ver a Romi en espera de una disculpa o bien una explicación. Dicha situación fue reprobada por usuarios en redes sociales, tanto que señalaron a Marcos de tenerle “envidia” a la creadora de contenido.

Tras varios días de críticas hacia Romina en la red, ella misma rompió el silencio y aclaró lo que sucedió con la creadora de contenido.

¿Qué dijo Romina Marcos sobre la polémica con Karely por supuestamente 3mpuj4rla en los MTV Miaw 2024?

A través de un video que publicó en sus redes, Marcos remarcó que todo se trató de un accidente, ya que no fue su intención 3mpuj4r a Karely. Señaló que ella no se dio cuenta de lo sucedido hasta que vio el video al día siguiente.

“Lo que sucedió con Karely fue un accidente. Fue un error si quieren llamarlo, fue algo que pasó sin querer. No me di cuenta en ese momento... Me di cuenta cuando vi el mismo video, ahí me di cuenta de que tropecé con ella”. Romina Marcos

Agregó: “No la 3mpujé, ni la aventé, ni la envidio, ni tengo absolutamente nada en contra de Karely… Estábamos en una alfombra con mucha gente las dos”.

Romina reiteró que todo fue un malentendido, ya que de haberse dado cuenta de lo ocurrido no habría dudado en pedirle disculpas en ese mismo instante.

Romina Marcos “Al yo querer saludar a una amiga, sin querer tropecé con ella, eso fue lo único que pasó. No me di cuenta, no lo supe, si hubiera sentido le hubiera pedido una disculpa, porque yo soy una mujer que pide disculpas, soy una mujer distraída”.

Sin más, la actriz apuntó que constantemente es blanco de críticas en redes. Sin embargo, ha buscado lidiar con estas, pero no siempre es fácil. Por esta razón, pidió más comprensión, dado que ya le está afectando.

Karely responde a Romina Marcos tras explicar su versión de la polémica en los MTV Miauw 2024

Luego de que se volvió viral el video de Romina explicando las cosas, Karely no tardó en reaccionar en sus redes sociales.

Por medio de su cuenta de Instagram, la influencer publicó una historia en la que, aparentemente, restó importancia a la polémica. Sin embargo, remarcó que no estaba de más que le pidieran una disculpa.

“No sé si vieron todo este show que se armó, pero la neta no me gustan los problemas y menos con gente que ni topo, pero tan fácil que es pedir perdón”. Karely

Eso no es todo, la creadora de contenido consideró que no cree que Romina no se haya dado cuenta de que la 3mpujó. No obstante, pidió a sus seguidores que pararan las críticas hacia la hija de Niurka Marcos.

“Cómo no te vas a dar cuenta, sí, claro que sientes cuando 3mpuj4s o te 3mpuj4n y como vi3jas nos damos cuenta, ¿sí o no?, pero, pues yo en lo mío, no tiren ‘h*te’ por eso a la chica tal vez así es su forma de ser y pues qué se le hace”, agregó Karely,

Finalmente, Karely informó a sus seguidores que Romina Marcos intentó comunicarse con ella para aclarar lo sucedido, pero decidió no contestar para no hacer el problema más grande. Sin embargo, reiteró que “no le cae mal”.

