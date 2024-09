Edwin Luna reaparece en redes con radical cambio de aspecto físico ¡Está irreconocible! VIDEO

Edwin Luna se ha consolidado como una figura sumamente controversial en la industria y en su vida personal. Ya sea por su carrera profesional, sus relaciones pasadas, su papel como padre o incluso su apariencia física, ¡siempre da de qué hablar!

En esta ocasión, el vocalista de ‘La trakalosa de Monterrey’ dejó boquiabiertos a sus seguidores con su más reciente cambio físico. ¡Aseguraron que está irreconocible!

No es un secreto que el esposo de Kimberly Flores suele someterse a procedimientos estéticos. La mayoría de las veces comparte los detalles de sus cambios con sus seguidores. Sin embargo, en lugar de generar halagos entre sus fanáticos, ha recibido fuertes críticas.

Edwin Luna / Instagram: @edwinlunat

Edwin Luna sorprende con gran cambio físico ¡Ahora luce un cuerpo atlético!

Ahora, Edwin presumió su radical cambio de aspecto físico. El famoso lució un cuerpo atlético luego de haberse perfilado la nariz y la mandíbula con una dermatóloga hace unos meses.

Tal parece que Luna logró estos drásticos cambios con disciplina en el box, ya que presumió cómo es una rutina de este deporte.

Kimberly Flores y Edwin Luna con guantes de box / Instagram: @edwinlunat / @kimfloresgz

A través de un video que se volvió viral en la plataforma de TikTok, Edwin se vio totalmente saludable y renovado mientras saltaba la cuerda en lo que parece ser un gimnasio con cuadrilátero incluido.

El clip no pasó desapercibido en redes sociales. Algunos usuarios aplaudieron el nuevo look del cantante, así como otros manifestaron lo sorprendidos que están por esta imagen, ya que no se le había visto tan esbelto.

Edwin Luna / Facebook: Edwin Luna

Sin embargo, en los comentarios, otros de sus fans compartieron que tiene problemas con la tiroides. Por esta razón, decidió someterse a un tratamiento para mejorar su salud y aspecto físico.

“Alguien me puede decir, ¿qué le pasó a Edwin Luna?”, “Tiene problemas con la tiroides y comenzó tratamiento y cuida mucho su comida”, “Creo que tiene un problema con la tiroides, eso te hace tener cambios físicos”,”Se llama disciplina, algo que les falta a muchos”, “Se está cuidado y preocupando por su físico”, “Se ve superbien”, “Qué cambiazo”, “Lo veo muy bien”, “Yo miro que se ve muy bien”, fueron algunos comentarios.

Al momento, el intérprete de ‘Si ya no me quieres’ no ha aclarado si se sometió a un procedimiento estético o bien su cambio fue por algún problema de salud.

Así fue el cambio físico de Edwin Luna: