Edwin Luna fue diagnosticado con un trastorno mental

Edwin Luna, líder de ‘La trakalosa de Monterrey’, abrió su corazón y se sinceró sobre los cambios que ha experimentado en su vida después de ser diagnosticado con un trastorno mental que padecía desde su niñez sin saberlo.

El cantante compartió detalles sobre su diagnóstico de Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH), una condición que, según reveló, comenzó a afectar su vida personal y profesional sin que él tuviera claro el origen de las complicaciones que comenzaba a presentar.

¿Cuáles eran los síntomas de Edwin Luna que eran de un trastorno mental?

En una entrevista con un diario mexicano, Edwin Luna explicó que fue un olvido recurrente de algunas cosas lo que lo llevó a buscar ayuda médica. “Me empecé a dar cuenta que las cosas se me olvidaban, dejaba de poner atención. La gente me hablaba y no estaba escuchando lo que me decían”, confesó.

Este patrón de distracción constante comenzó a afectar su trabajo y su vida diaria, y fue así que le dieron el diagnóstico: “Hace un mes me diagnosticaron TDAH, Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad. No sabía que lo tenía desde niño”, reveló.

Sorprendido por el diagnóstico, el cantante destacó lo revelador que fue conocer la razón detrás de sus dificultades y cómo le ayudó a entender mejor ciertos aspectos de su personalidad y comportamiento.

Edwin Luna: El diagnóstico que cambió su vida, TDAH

Una vez que se le diagnosticó el TDAH, Edwin Luna recibió tratamiento médico y, según sus propias palabras, su vida dio un giro impresionante. “Fui a tomar estudios con una neuróloga y me dijo que tengo TDAH. Me dijo, ‘Desde niño’. Entonces, me medicaron y noté cambios increíbles”, compartió. El cantante aseguró que los efectos del tratamiento han sido tan positivos que se siente como “una persona distinta” ahora, mucho más enfocado y en control de su vida.

“Me siento contento, estoy enfocado a mis proyectos, retomé la composición y, por primera vez en mi vida, la semana pasada compuse una canción en 10 minutos. Siempre me he considerado un buen compositor, pero nunca había logrado hacerlo tan rápido”, agregó con entusiasmo, enfatizando que ha tenido avances en su creatividad y productividad con el tratamiento.

Edwin Luna ha cambiado su vida al estar en tratamiento para el trastorno mental que padece / Instagram

Además del TDAH, Edwin Luna también padece hipotiroidismo, una enfermedad crónica que afecta el sistema endocrino. En junio de 2024, el cantante reveló que una cirugía estética lo alertó sobre un mal funcionamiento en su tiroides, lo que estaba impactando su peso y salud en general. “Tengo hipotiroidismo. Es una enfermedad controlable, pero no tiene cura. Mi medicamento lo voy a tomar toda la vida, pero me siento bien”, explicó, agradeciendo que se haya detectado a tiempo para poder controlarlo adecuadamente.

¿Qué es el TDAH?

El Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) es una condición neurobiológica que afecta tanto a niños como a adultos. De acuerdo con la Mayo Clinic, el TDAH se caracteriza por una combinación de síntomas, como dificultad para prestar atención, impulsividad y hiperactividad, que pueden interferir significativamente en la vida cotidiana de quienes lo padecen.

