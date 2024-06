Edwin Luna descubrió que tiene una complicada enfermedad por una cirugía estética: “Me dicen ‘estás mal’”

Hace algunas semanas, Edwin Luna confesó en exclusiva para TVNotas que padece hipotiroidismo, un trastorno de la glándula que controla las hormonas. Además de los problemas para dormir, el cantante contó que su enfermedad puede desembocar otros padecimientos.

“Puede provocar que uno sea un poco bipolar. Que tengas trastornos ali... Que estés en de... Que sientas como que no te encuentras. Incluso hay momentos en que, si no te lo cuidas a tiempo, te puede desarrollar cáncer en el cuello. Es una enfermedad que debo tener muy bien controlada. Ya no como carne roja, embutidos ni lácteos. Adelgacé veinte kilos a raíz de que me encontraron la enfermedad”, dijo.

A casi un mes de su confesión, Edwin se sinceró en el pódcast ‘Líderes gruperos’ y reveló, entre otras cosas, que su padecimiento fue detectado durante una cirugía estética.

Edwin Luna, líder de la Trakalosa de Monterrey, se ha convertido un cantante muy popular gracias a la música norteña. / Facebook: Edwin Luna

Edwin Luna narra cómo descubrió su enfermedad

De acuerdo con el vocalista de ‘La trakalosa de Monterrey’, contó que, en su momento, se sometió a una cirugía estética para quitarse un poco de grasa. Si bien tuvo los cuidados adecuados, volvió a subir de peso, provocando que su doctor lo regañara por “no cuidarse”.

El cantante descubrió su afección hasta que, durante su participación en un reality de Colombia, un doctor le solicitó unos estudios.

“La única vez que me hice una operación fue que de los lados me quité poquita grasa, al mes estaba igual, le hablo al doctor y me dice que no me cuidé, al año estaba más hinchado y estaba haciendo dieta, voy a un reality a Colombia y nos piden hacernos un estudio, revisa mi doctor el estudio y me dice ‘estás mal’” Edwin Luna

Así fue que supo que padecía hipotiroidismo. A raíz de ello, mencionó que ha tenido que hacer cambios drásticos en su alimentación, los cuales le ayudaron a bajar de peso y sentirse mejor.

“Cuidar tu alimentación. Yo no como carnes rojas, embutidos, sí me los quitó. Los lácteos 0, muchas cosas quité. Bajé como 20 kilos”, indicó.

Para finalizar, contó que, si bien su afección no tiene cura, trata de mantener todo bajo control con una buena alimentación y medicamentos.

“Te dan medicamento y te dicen que es para controlar. Es una enfermedad controlable. No tiene cura. Voy a tomarlo (el medicamento) toda la vida”, concluyó.

¿Qué es el hipotiroidismo?

De acuerdo con el sitio ‘Medline plus’, el hipotiroidismo es una afección en la cual la glándula tiroides no produce suficiente hormona tiroidea. Esta afección a menudo se llama tiroides hipoactiva.

La glándula tiroides es un órgano importante del sistema endocrino. Está ubicada en la parte anterior del cuello, justo por encima de las clavículas. La tiroides produce hormonas que controlan la forma como cada célula en el cuerpo usa la energía. El hipotiroidismo es más común en las mujeres y personas mayores de 50 años.

