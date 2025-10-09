Flor Amargo fue estafada con miles de pesos, había pedido una cámara: ¿Qué recibió la cantante? VIDEO

La cantante mexicana Flor Amargo ha encendido las alarmas en redes sociales al revelar que fue víctima de una presunta estafa en una plataforma de comercio electrónico. Según relató en un video publicado en TikTok, recibió un artículo completamente distinto al que había adquirido y a un precio elevado. ¿Qué fue lo que le llegó? ¡Perdió un dineral!

¿Cómo fue estafada la cantante Flor Amargo?

Flor Amargo, vía redes sociales, compartió con sus seguidores la secuencia de los hechos, señalando que realizó la compra en en una plataforma electrónica, aprovechando las facilidades de pago a meses sin intereses. Lo que parecía una transacción común terminó convirtiéndose en una amarga experiencia.

“ Pasó algo horrible ”, declaró. Contó que recibió tres cajas correspondientes a su pedido. Sin embargo, al revisar el contenido, se llevó una sorpresa. La olla exprés llegó rota y, al abrir la caja de la cámara, en lugar del equipo profesional, encontró un bote de proteína marca .

No manchen, la cámara valía más de 40 mil pesos. (...) Pedí una cámara para hacer mis videos... Imagínense lo que sentí, iba a sacar algo de mi trabajo y me sale una proteína” Flor Amargo

Flor también mencionó que entregó el código de recepción y que el proceso de entrega no levantó ninguna alerta, lo que hizo aún más desconcertante el desenlace.

Te puede interesar: Flor amargo es detenida en las calles de Madrid: VIDEO

¿Las autoridades ya investigan la estafa que sufrió Flor Amargo?

Lejos de guardar silencio, Flor Amargo decidió hacer pública su experiencia no solo como una forma de catarsis, sino también como advertencia a otros consumidores. A través de sus redes sociales, explicó que ya presentó una queja formal ante la plataforma, aunque hasta el momento no ha recibido una solución satisfactoria.

Quizá tú estás viviendo algo igual y entre todos podemos crear fuerza para evidenciar lo que está pasando Flor Amargo

Flor Amargo también hizo un llamado a tomar precauciones adicionales, como grabar en video el momento en que se abren los paquetes, lo cual podría servir como prueba en caso de necesitar levantar un reclamo.

La intérprete mexicana no especificó si el asunto fue informado a las autoridades. Por lo pronto, está a la espera de alguna respuesta de la empresa, ya que aseguró que pagó miles de pesos.

Mira: Flor amargo rompe en llanto tras criticas por usar lenguaje inclusivo

Flor Amargo sufre altercado con policías de la CDMX por concierto en vía pública / Captura de pantalla

¿Quién es Flor Amargo y cuál es su trayectoria?

Emma Mayte Carballo Hernández, con el nombre artístico de Flor Amargo, es una cantante, pianista, compositora y multiinstrumentista mexicana nacida en la Ciudad de México. Con una propuesta musical original que ella misma bautizó como “catartic pop” (pop catártico), ha sabido ganarse un lugar en la escena artística gracias a su fuerte presencia tanto en las calles como en plataformas digitales.

Aunque su formación es académica, Flor decidió romper con los moldes tradicionales. Descubrió que su verdadera pasión era la música popular, libre de etiquetas, y así comenzó a construir un estilo que combina géneros como pop, cumbia, rock, rap, son jarocho y música folclórica mexicana, siempre con un enfoque emocional e improvisado.

Uno de los elementos que definió su carrera fue su decisión de presentarse en las calles, particularmente en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde comenzó a tocar el piano de forma itinerante. Su energía, carisma y letras llenas de emoción conectaron con miles de personas que la descubrieron fuera del circuito tradicional de la música.

Lee: René Franco le pide a Flor Amargo cambiarse el nombre por ser no binarie y ella explota