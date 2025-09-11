 Flor Amargo convierte la Fuente de los Coyotes en escenario y redes piden que la sancionen: "La perdimos"
Flor Amargo convierte la Fuente de los Coyotes en escenario y redes piden que la sancionen: “La perdimos”

El show de Flor Amargo en la Fuente de los Coyotes dividió opiniones: ¡exigen intervención de autoridades en Coyoacán!

Flor Amargo dentro de la Fuente de los Coyotes

Flor Amargo dentro de la Fuente de los Coyotes, en pleno show callejero que dividió opiniones.

Flor Amargo dentro de la Fuente de los Coyotes, en pleno show callejero que dividió opiniones.
September 10, 2025 • 
Fernanda Balderas Aldana

Flor Amargo, la cantante mexica volvió a hacer de las suyas. La también influencer conocida por su estilo explosivo y su personalidad sin filtros, se convirtió en tendencia este fin de semana tras protagonizar un espectáculo callejero en Coyoacán que dejó a todos con la boca abierta… y no precisamente por su música.

Flor Amargo
Flor Amargo sufre altercado con policías de la CDMX por concierto en vía pública / Captura de pantalla

¿Qué hizo Flor Amargo en la Fuente de los Coyotes y por qué piden que intervenga la policía?

La presentación callejera comenzó como muchas otras que ha hecho Flor Amargo: con sus instrumentos, su voz potente y su energía desbordante. Vestida con un short y un crop top, la cantante se instaló cerca de la fuente y comenzó a cantar. Todo parecía normal… hasta que decidió meterse al agua.

Flor Amargo se metió a la fuente, bailando, cantando y animando a los presentes, que no podían creer lo que estaban presenciando. Algunos la vitoreaban con entusiasmo, mientras otros solo la grababan, confundidos y sin saber cómo reaccionar. En medio del espectáculo, la cantante gritaba frases como: “¡Que viva la locura! La locura es lo único que cura la mente cerrada…”

Flor Amargo
Entre aplausos y críticas, Flor Amargo encendió la polémica al meterse a la Fuente de los Coyotes en Coyoacán; usuarios piden medidas oficiales.

El momento fue captado por decenas de personas que la grababan entre risas, sorpresa y confusión. Aunque algunos aplaudieron su espontaneidad, otros la tacharon de irrespetuosa y pidieron a las autoridades intervenir para evitar que este tipo de espectáculos se repitan en sitios patrimoniales.

  • “No hay ocasión que Flor Amargo no me cause confusión extrema y vergüenza ajena”.
  • “Y luego se queja porque la policía no la deja trabajar”.
  • “La salud mental es importante”.
  • “Solamente ella sabe lo que está sufriendo y trata de ocultar con ese comportamiento irracional”.
  • “La perdimos”

@eredvarcoy @floramargoo se mete a la fuente de los coyotes, esta es su locura #arteurbano #artistacallejero #arteycultura ♬ sonido original - Ered Varcoy

¿Quién es Flor Amargo y por qué siempre termina en escándalos virales?

Emma Mayte Carballo Hernández, conocida como Flor Amargo, ha construido una carrera musical marcada por su versatilidad y autenticidad. Su propuesta artística busca conectar emocionalmente con el público, combinando música, expresión corporal y mensajes de sanación. Estudió piano clásico en el Conservatorio Nacional de Música y psicología en la UNAM, lo que le permitió desarrollar un enfoque terapéutico que ha compartido durante más de 15 años a través de clases y presentaciones.

Su talento la ha llevado a compartir escenario con figuras como Rubén Albarrán, Mon Laferte, Paquita la del Barrio, Carlos Vives y Lila Downs, entre muchos otros. Además, su música alcanzó proyección internacional al formar parte del soundtrack de La casa de las flores, lo que consolidó su presencia en plataformas digitales y medios de comunicación. Flor Amargo ha logrado posicionarse como una artista que trasciende géneros y formatos, mezclando lo clásico con lo urbano y lo emocional con lo escénico.

Flor Amargo en vivo

Flor Amargo Coyoacán
