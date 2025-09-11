Flor Amargo convierte la Fuente de los Coyotes en escenario y redes piden que la sancionen: “La perdimos”

Flor Amargo, la cantante mexica volvió a hacer de las suyas. La también influencer conocida por su estilo explosivo y su personalidad sin filtros, se convirtió en tendencia este fin de semana tras protagonizar un espectáculo callejero en Coyoacán que dejó a todos con la boca abierta… y no precisamente por su música.

Flor Amargo sufre altercado con policías de la CDMX por concierto en vía pública / Captura de pantalla

¿Qué hizo Flor Amargo en la Fuente de los Coyotes y por qué piden que intervenga la policía?

La presentación callejera comenzó como muchas otras que ha hecho Flor Amargo: con sus instrumentos, su voz potente y su energía desbordante. Vestida con un short y un crop top, la cantante se instaló cerca de la fuente y comenzó a cantar. Todo parecía normal… hasta que decidió meterse al agua.

Flor Amargo se metió a la fuente, bailando, cantando y animando a los presentes, que no podían creer lo que estaban presenciando. Algunos la vitoreaban con entusiasmo, mientras otros solo la grababan, confundidos y sin saber cómo reaccionar. En medio del espectáculo, la cantante gritaba frases como: “¡Que viva la locura! La locura es lo único que cura la mente cerrada…”

El momento fue captado por decenas de personas que la grababan entre risas, sorpresa y confusión. Aunque algunos aplaudieron su espontaneidad, otros la tacharon de irrespetuosa y pidieron a las autoridades intervenir para evitar que este tipo de espectáculos se repitan en sitios patrimoniales.

“No hay ocasión que Flor Amargo no me cause confusión extrema y vergüenza ajena”.

“Y luego se queja porque la policía no la deja trabajar”.

“La salud mental es importante”.

“Solamente ella sabe lo que está sufriendo y trata de ocultar con ese comportamiento irracional”.

“La perdimos”

¿Quién es Flor Amargo y por qué siempre termina en escándalos virales?

Emma Mayte Carballo Hernández, conocida como Flor Amargo, ha construido una carrera musical marcada por su versatilidad y autenticidad. Su propuesta artística busca conectar emocionalmente con el público, combinando música, expresión corporal y mensajes de sanación. Estudió piano clásico en el Conservatorio Nacional de Música y psicología en la UNAM, lo que le permitió desarrollar un enfoque terapéutico que ha compartido durante más de 15 años a través de clases y presentaciones.

Su talento la ha llevado a compartir escenario con figuras como Rubén Albarrán, Mon Laferte, Paquita la del Barrio, Carlos Vives y Lila Downs, entre muchos otros. Además, su música alcanzó proyección internacional al formar parte del soundtrack de La casa de las flores, lo que consolidó su presencia en plataformas digitales y medios de comunicación. Flor Amargo ha logrado posicionarse como una artista que trasciende géneros y formatos, mezclando lo clásico con lo urbano y lo emocional con lo escénico.