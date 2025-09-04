Flor Amargo denuncia que intentaron quitarle sus instrumentos en pleno concierto callejero

Flor Amargo, cantante de 37 años conocida por sus presentaciones espontáneas en espacios públicos, se volvió a enfrentar un momento de tensión durante uno de sus conciertos callejeros en la Ciudad de México. En esta ocasión, la intérprete denunció la presencia de la policía que interrumpió el espectáculo donde había reunido a vecinos y transeúntes.

¿Qué sucedió con Flor Amargo en el kiosko de Coyoacán en la CDMX?

La intérprete, Emma Mayte Carballo Hernández, conocida como Flor Amargo realizó una de sus conocidas presentaciones en el kiosko de Coyocán de la Ciudad de México. Según ella, el ambiente festivo cambió cuando los oficiales se acercaron para notificarle que debían suspender el evento y, presuntamente, intentaron confiscar sus instrumentos.

Durante la transmisión en vivo que la cantante compartió en su cuenta de Facebook, dijo:

“Se quieren llevar mis cosas, tienen una orden para llevarse mis cosas y esto es represión porque es un derecho la cultura” Flor Amargo

En medio de la lluvia y con la evidente tensión, Flor Amargo destacó que su objetivo era acercar la música a personas que no pueden pagar un boleto para un concierto.

¿Cómo reaccionaron los asistentes al concierto público de Flor Amargo ante el incidente?

En el concierto callejero de Flor Amargo en el kiosko de Coyoacán en la Ciudad de México, algunos asistentes rodearon a la cantante. Los uniformados, que hacían su trabajo, insistieron en que solo se trataba de una advertencia verbal y que, en caso de repetirse el acto sin los permisos correspondientes, podrían aplicar un procedimiento formal.

¿Es la primera vez que Flor Amargo enfrenta un conflicto en la vía pública?

Este episodio no está aislado en la trayectoria de Flor Amargo como artista urbana. En enero de 2020, en Guadalajara, también fue interrumpida por autoridades municipales durante una presentación en un centro turístico.

La cantante ha insistido en que su objetivo es llevar a todos la música:

“No puedo permitir que el arte sea un delito, que el arte sea perseguido porque el arte es humanidad”, expresó en la transmisión más reciente.

Cabe destacar que en Madrid la detuvo la policía por cantar en la calle. En esa ocasión, Flor Amargo fue remitida ante las autoridades, quienes la multaron.

