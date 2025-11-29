Pelea y zafarrancho en pleno concierto de Los Tigres del Norte, así fue el momento que ya es viral: VIDEO

Mientras Los Tigres del Norte cerraban una noche histórica junto a fans, un hecho se robó las miradas de los presentes, cuando un grupo de personas protagonizó tremenda bronca. El video del incidente circula rápidamente en redes sociales y ha generado una ola de comentarios divididos entre la sorpresa y la burla. ¿Qué sucedió exactamente?

Los Tigres del Norte alarmaron a sus seguidores con una publicación sobre Eduardo Hernández. Te explicamos el verdadero motivo. / Facebook: Los tigres del norte

¿Por qué hubo una pelea en el concierto de Los Tigres del Norte?

Mientras Los Tigres del Norte interpretaban “La puerta abierta”, uno de los temas más coreados por su público, cuatro mujeres comenzaron a empujarse, jalarse del cabello, propinarse golpes y hasta patadas, provocando un tumulto en la zona más cercana al escenario.

De acuerdo con los videos difundidos por los asistentes, el altercado inició de forma repentina y, pese a la cercanía con la banda, ninguna de ellas pareció detenerse ante la multitud que las rodeaba.

Los presentes, sorprendidos por la escena, apenas intentaron intervenir. En las grabaciones se escuchan gritos como:

"¡Ya, ya!”,

"¡Déjala ya!” y,

"¡Cálmense!”

La tensión duró varios minutos y se detuvo únicamente cuando elementos de la Policía llegaron para separar a las involucradas.

Tal vez te interese: Integrante de Los Tigres del Norte muestra su lado más tierno al convertirse en abuelo

Una foto y mensaje de despedida en Instagram causaron pánico entre los fans de Los Tigres del Norte. ¿Fue una muerte? Aquí la verdad. / Facebook: Los tigres del norte

¿Cómo reaccionaron Los Tigres del Norte a la pelea en su concierto?

Pese a que la pelea ocurría frente a ellos y al alcance de la vista de todos, Los Tigres del Norte no detuvieron la interpretación. La agrupación mantuvo el ritmo, la letra y su interacción habitual con el público.

Solo al terminar la canción, los integrantes hicieron una breve pausa para dirigirse a los asistentes con un mensaje que, aunque no aludió a la pelea, buscó recuperar la atención del público:

Vamos a seguir cantando estas canciones que nos hacen vibrar, pero esta que viene se la tienen que saber si son verdaderos fans de Los Tigres del Norte. Viene una canción que ustedes han hecho suya. Los Tigres del Norte

En algunos comentarios dentro de la misma publicación, internautas aplaudieron que mantuvieran la calma; otros consideraron que debieron intervenir o al menos pedir tranquilidad. ¿Tú qué piensas?

Tal vez te interese: Heredero de los Tigres del Norte está listo para caminar al altar: ¡Le propuso matrimonio a su novia!

"Hija, ¿y cómo te portaste anoche en el concierto de los Tigres del Norte en el Tonic Fest de Acapulco?", "Bien, mamá, me la pasé baile y baile". #Acapulco pic.twitter.com/QAtICRBqoA — Acapulco Verdad (@Acapulco_Verdad) November 28, 2025

¿Cómo se llama la actual gira de Los Tigres del Norte?

La gira actual de Los Tigres del Norte se llama “La lotería tour": hace referencia al tradicional juego mexicano de la lotería, símbolo de identidad cultural, de reunión familiar y de mexicanidad.

La agrupación llegó a explicar en algún momento, que el título viene de su sencillo, que lleva el mismo nombre, el cual, habla precisamente de que “La lotería” es un juego, y que al igual que la vida “hay que jugarla”.

Esta canción nos gustó para decir eso, que la vida es como la lotería y hay que jugarla. Los Tigres del Norte

Con “La lotería tour”, Los Tigres del Norte se presentaron en varias ciudades de México, en Estados Unidos y también llevaron su música a otro continente, con presentaciones en España y Madrid.

Mira: Alejandro Fernández se asusta por las publicaciones de Los Tigres del Norte ¡pensó lo peor!