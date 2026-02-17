Policía imita a Flores, el Patrón, para poder capturar a mujer criminal; ¡Así fue el momento! VIDEO

Flores, el Patrón es uno de los fenómenos más virales en redes sociales los últimos años. Su dinámica para entregar arreglos florales se convirtió en un momento icónico y deseado por muchas personas. Su estilo traspaso fronteras, y en otros países comenzaron a replicar su peculiar forma de regalar flores. Ante esto, hasta la policía utilizó este método para poder llegar a una presunta criminal. ¿Cómo pasó?

¿Cuándo se volvió viral el tiktoker Flores, el Patrón?

Flores, el Patrón empezó a ganar popularidad a principios de 2024, sobre todo en TikTok y Facebook, gracias a su estilo particular que lo hizo destacar entre otros creadores de contenido.

En sus videos se podían ver las reacciones de quienes recibían los arreglos florales: asombro, lágrimas, alegría e incluso momentos incómodos cuando el regalo no era esperado. Ese factor sorpresa e impredecible fue clave para que los clips se viralizaran rápidamente y se compartieran de forma masiva.

Tal fue su éxito, que también distintas figuras del espectáculo han sido destinatarias de sus llamativos arreglos, y sus reacciones no tardaron en circular ampliamente en redes sociales. Entre las famosas que han vivido esta experiencia se encuentran:



Danna,

Belinda,

Wendy Guevara,

Susana Zabaleta y,

Ángela Aguilar.

¿Cómo fue el momento en el que la policía imitó a Flores, el Patrón, para capturar a una mujer?

Esta semana ha iniciado de manera potente, y es que se hizo viral un vídeo en redes sociales, en el que se observa a la Policía de Perú imitando a Flores, el Patrón, para poder acceder al domicilio de una presunta criminal.

Todo comienza cuando un agente, caracterizado del famoso tiktoker, llega a un domicilio y junto a música y un arreglo de flores, piden a una joven que reciba un detalle, el cual presuntamente provenía de Flores, el Patrón.

El resto del vídeo se desarrolla con una estela de tensión, ya que le preguntan el nombre completo a la mujer, a lo que ella responde: “ Fabiola Ekaterina ”. La policía termina esposándola, ya que aseguran que ella es una vendedora de sustancias ilícitas.

Por último, en la misma grabación se puede observar cuando las autoridades sí hallan algunos paquetes sospechosos que presuntamente corresponden a estupefacientes.

¿Cuánto cuestan contratar a Flores, el Patrón para una entrega?

El éxito de Flores, el Patrón se ha debido, en gran medida, por su estilo único y la estela de “fiesta” que maneja a la hora de sus entregas.

Además, suele leer o compartir el mensaje cariñoso de la persona que contrata el servicio, lo que añade un toque más emotivo a cada entrega.

Según información publicada en su sitio oficial, estos son los precios actuales de los llamados ramos “buchones”:



100 rosas: 4,000 pesos,

200 rosas: 5,000 pesos,

300 rosas: 6,000 pesos,

400 rosas: 7,000 pesos y,

500 rosas: 8,000 pesos.

