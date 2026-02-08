Flores, el Patrón: Tras ser acusado de violencia, el influencer revela a qué famosos no le gustó llevarles rosas

Raúl Tupac, conocido en redes sociales como ‘Flores, el Patrón’, no ha estado exento de polémicas entorno a su proyecto que gustó en redes sociales. Más allá de los virales vídeos que comparte diariamente, su persona ha envuelto escándalos de violencia y ahora una reciente declaración generó controversia. Raúl ha entregado arreglos florales a varias celebridades, y ahora reveló quiénes han sido sus menos favoritos a la hora de conocerlos. ¿Qué nombres dijo?

¿Por qué ‘Flores, el Patrón’ fue acusado de violencia?

En las cuentas oficiales de Flores, el Patrón se difundió un video en el que una mujer, quien asegura ser la supuesta pareja del influencer, aparece dando su testimonio. Sin revelar su identidad, y visiblemente afectada, afirmó que él se mostró “muy agresivo” y que incluso la amenazó con arrebatarle a su hijo:

“ Soy la esposa de ‘Flores, el Patrón’… su pareja porque no estamos casados ante la ley. Solo quisiera decir que ‘Flores, el Patrón’ se puso muy agresivo, de quitarme a mi hijo ”, dijo la mujer.

La joven señaló que, a partir de que el influencer alcanzó la fama, su trato hacia ella cambió de manera notable: “Temo por lo que me pueda pasar, de que intente quitarme a mi hijo porque no es justa esta situación. Después de la fama, se ha puesto súper diferente conmigo”, agregó.

Señaló que optó por publicar su testimonio en las cuentas de su pareja para dejar “evidencia” por si llegara a ocurrirle algo. El video fue borrado minutos después, pero ya se había difundido en redes.

¿A qué famosos no disfrutó ‘Flores, el Patrón’, entregarles rosas?

Recientemente Flores, el Patrón, reconocido por sus dinámicas en redes sociales, fue abordado por la prensa. Al creador de contenido le preguntaron sobre futuros proyectos, opiniones sobre algunos “copiones” en otros países, entre otras cosas.

Uno de los temas que también abordó fue entorno a su convivencia con varias celebridades, ya que también ha entregado arreglos florales a famosos. El periodista preguntó por el que más le gustó y el que menos disfrutó, su respuesta sorprendió a los usuarios en redes sociales:

“ El más bonito o de los momentos más hermosas fue cuando le entregué a la señorita Danna Paola, porque ella se puso a girar y todo con la ayuda de los pétalos, fue muy bello ”, dijo Raúl.

Por otra parte, al hablar sobre la menos agradable, reveló:

La manos agradable fue a Lupillo Rivera que nos mandaron a entregar y no aceptó las flores. (...) Me dijeron que se sentía mal, se lo mandaba un grupo de fans. Flores, el patrón

¿Cuánto cuestan los arreglos florales de ‘Flores, el Patrón’?

Flores, el Patrón ha sido todo un fenómeno en redes sociales, su dinámica extrovertida y la sorpresa para los destinatarios creó una atmósfera que atrapó al público y su audiencia creció.

Con frecuencia, también comparte el mensaje afectuoso que envía quien solicitó el regalo. Su estilo distintivo y su carisma lo han posicionado en redes, al grado de que figuras públicas como Ricardo Pérez, de La Cotorrisa, han recurrido a sus servicios.

De acuerdo con su página oficial, estos son los costos vigentes de los ramos “buchones”:



Ramo de 100 rosas: 4,000 pesos

Ramo de 200 rosas: 5,000 pesos

Ramo de 300 rosas: 6,000 pesos

Ramo de 400 rosas: 7,000 pesos

Ramo de 500 rosas: 8,000 pesos

También señalan que el envío es gratuito en todos los casos y aseguran que “ Entregar tu ramo buchón disfrazados de buchón, con una canción de tu elección retumbando en nuestra bocina gigante ”, se lee en el portal.

