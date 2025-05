Ángela Aguilar recibe ramo de flores ‘el Patrón’, ¡pero no se las mandó Nodal! VIDEO

Recientemente Ángela Aguilar rompió el silencio y admitió haber bajado 10 kilos por estrés y ansiedad, producto de los constantes escándalos y críticas a los que se enfrenta por estar con Nodal. Ahora vuelve a estar en boca de todos porque se llevó una agradable sorpresa cuando recibió un remo de flores de ‘el Patrón’, ¡pero no se las mandó Nodal! ¿Quién fue?

Ángela Aguilar tuvo una entrevista con Pati Chapoy en donde dijo cómo sobrelleva las críticas. / Redes sociales.

¿Quién le mandó flores de ‘el Patrón’ a Ángela Aguilar?

Durante una reciente entrevista para ‘Exa FM’, Ángela Aguilar se llevó una agradable sorpresa cuando, de la nada, mientras esperaba en la sala, entró en escena ‘el Patrón’, famoso influencer conocido por entregar arreglos de flores con un estilo muy peculiar.

Ángela estaba distraída platicando con otra persona, pero entonces, ‘el Patrón’ comenzó a gritar: “Señorita Ángela” con su ya distintivo estilo y energía, por lo que la intéprete de ‘Qué agonía’ en principio se asustó, pero al ver el enorme y rosado ramo de flores se puso muy contenta y no dudó en pedir su marometa correspondiente. La menor de la dinastía Aguilar confesó se fan del influencer y que siempre había querido uno de sus ramos:

"¡Siempre he querido esto! Te sigo, me encanta, lo veo mucho, me divierte mucho. Qué lindo, muchísimas gracias, de verdad. ¡Y qué bonito cómo traes tanta alegría a todo el mundo, con algo tan simple y tan bonito!”, confesó Ángela.

Este detalle fue planeado como una sorpresa de parte de la estación de radio, pues como sabían que Ángela iba a acudir para una entrevista, quisieron recibirla con algo que a ella le gusta mucho. ¡No fue un galán!

¿Nodal no le manda flores a Ángela Aguilar, pero sí un cactus a Belinda?

Ángela Aguilar mencionó que siempre había querido que le dieran flores de ‘el Patrón'; lo que quiere decir que Nodal no le había mandado estas flores antes. Sin embargo, a quien sí le mandó un cactus hace tiempo fue a Belinda, pues el mismo ‘Patrón’ lo confirmó recientemente.

En entrevista también para ‘Exa FM’ con Fran Hevia, ‘el Patrón’ reveló que Christian Nodal le mandó un cactus a Belinda para recuperarla. No reveló exactamente en qué momento lo hizo, pero la revelación causó inmediato revuelo en redes sociales levantando especulaciones sobre cuándo podría haber enviado el cactus.

Los internautas recordaron que a principios de 2024 Belinda recibió un cactus, pero no se sabe si es el mismo al que se refería ‘el Patrón’. Aun así, los usuarios de redes están casi convencidos de que en efecto es el mismo cactus, por lo que esto habría sucedido poco antes de que Nodal y Cazzu anunciaran su rompimiento en mayo de ese mismo años.

Christian Nodal le envía cactus el patrón. / Redes sociales

¿Cómo vive Ángela Aguilar con el hate qué recibe?

Hace unos días en entrevista con Pati Chapoy para ‘Ventaneando’ y su canal de YouTube, Ángela Aguilar confesó que perdió peso por problemas con su salud mental: “Yo creo que fue por mucho estrés y ansiedad. Bajé como 10 kilos en un mes”.

No obstante, la hija de Pepe Aguilar afirmó que no hace caso de las críticas en redes sociales, siguiendo el consejo de su papá: “Mi papá siempre me dijo que no leyera los comentarios buenos ni malos porque me iba a creer los dos. El saber quién soy, vale mucho más, que personas que piensan saberlo”.

Ahora, en su entrevista para ‘Exa FM’ con Jessi Cervantes, la esposa de Christian Nodal habló sobre cómo mide su éxito en la industria, a lo que ella respondió que “dormir bien” es la manera en que sabe que va por buen camino, sin alguna preocupación real:

“Si yo puedo dormir tranquila y estoy contenta con la música que saco, contenta con cómo me he presentado entonces yo puedo dormir tranquila, para mí ese es el éxito: tener a gente con quien puedas conectar y saber que hiciste lo mejor que pudiste. Yo duermo muy tranquila mis ocho horas”, sentenció la intérprete de ‘Corazón de piedra’.

El nuevo disco de Ángela Aguilar, ‘Nadie se va como llegó’ se estrenó el mismo día que el de su esposo Christian Nodal, '¿Quién más como yo?’, el 22 de mayo de este 2025. Ya se puede encontrar en formato físico y en plataformas de streaming.