Acusan a Ángela Aguilar de querer ‘comprar’ a Pati Chapoy con lujoso regalo; ¿qué le dio?

La cantante Ángela Aguilar recientemente fue entrevistada por Pati Chapoy. La entrevista ha generado mucho de qué hablar, pues en ella, la joven esposa de Christian Nodal reconoce que las críticas han llegado a afectarla pero ahondó en la felicidad que siente por estar casada con el amor de su vida. Sin embargo, ahora es otro el motivo por el que los internautas están criticando a la joven.

Ángela Aguilar tuvo una entrevista con Pati Chapoy en donde dijo cómo sobrelleva las críticas. / Redes sociales.

¿Por qué están criticando en redes sociales la entrevista de Pati Chapoy a Ángela Aguilar?

Un extracto de la entrevista transmitida el pasado viernes 23 de mayo en ‘Ventaneando’ y se viralizó rápidamente. Aunque el propio contenido ha generado opiniones diversas, algunos internautas hicieron énfasis en una declaración de Pati Chapoy, pues la conductora presumió que Ángela Aguilar le regaló una caja con distintos detalles en su interior, como un póster suyo, unas plantillas de tatuajes falsos y unos lujosos aretes.

“Ángela Aguilar me dio una caja; una caja que voy a guardar porque me encantó. ¡Miren nada más que belleza! Adentro vienen unos aretes divinos, un póster de la niña hermosa y tatuajes. Vean los aretes, qué bonitos... hagan un acercamiento”, dijo Pati Chapoy emocionada por el detalle. Lo anterior generó un fuerte debate en redes pues algunos internautas señalaron a Ángela de intentar halagar a la periodista para que no le hiciera preguntas incómodas.

Pati Chapoy y Ángela Aguilar han sido duramente criticadas en redes sociales después de su entrevista. / Redes sociales.

¿Qué reacciones generó en redes el lujoso regalo que Ángela Aguilar le regaló a Pati Chapoy?

Las palabras de Pati Chapoy rápidamente llegaron a las redes sociales en donde se han generado diversos puntos de vista en donde se crítica a Ángela de presuntamente haber intentando persuadir a la periodista para que no le hiciera preguntas incómodas.

Algunos de los comentarios que se pueden encontrar en redes son:



“Casi ni se notó que dedicaron el programa para ayudar a la imagen de Ángela y los comentarios tan positivos que nunca nadie hizo de manera sincera y espontánea”,

"¿Cuánto te pagaron por recibirla?”,

“Cazzu no necesita andar en las televisoras haciendo promoción”,

“Yo pensé que solo entrevistaba a gente importante”,

“Está fuerte el hambre porque después de ser tan ofensivos y soberbios, andan agachando la cabeza de televisora en televisora”,

“Lo que el dinero puede hacer. Bisogno no lo permitiría. Paty seguramente debe recuperar lo que pagó de hospital”,

"¿Qué esperaban de Pati Chapoy?” y

“Pati siempre haciendo el trabajo sucio, espero sea bien remunerada”.

Pati Chapoy y Ángela Aguilar recibieron duras críticas debido a un regalo. / Redes sociales.

¿Pati Chapoy habló sobre la polémica que generó el regalo que le hizo Ángela Aguilar?

Hasta el momento la comunicadora no se ha pronunciado sobre la polémica que se desató en redes sociales. Durante su programa del pasado viernes en constantes ocasiones repitió lo feliz y que estuvo por ser recibida por Ángela e incluso aseguró que es una joven muy educada y que la enterneció verla llegar a su encuentro empujando la silla de ruedas de su abuela.

Es común que algunos artistas hagan algún tipo de detalle o regalo para los periodistas cuando están haciendo un lanzamiento de algún disco o sencillo. Hasta el momento Ángela tampoco ha reaccionado a la nueva polémica que la envuelve.