¿Indirecta para Nodal? Ángela Aguilar revela la verdad detrás de su canción ‘Nadie se va como llegó’

Hace algunas horas, Ángela Aguilar estrenó el video oficial de su nuevo sencillo ‘Nadie se va como llegó’, una canción que habla sobre una ruptura amorosa. Desde su estreno, el clip ha acumulado poco más de medio millón de vistas en YouTube.

Por supuesto, la canción dio mucho de qué hablar porque, para muchos, pudo haber sido una indirecta para su actual esposo, Cristian Nodal.

Y es que, desde hace varios meses, se ha especulado que la pareja estaría al borde del divorcio. La teoría solo se reforzó después de que la joven tomará una contundente decisión.

Luego de la transmisión para redes sociales que protagonizó Christian junto al infuencer Kunno, en el que, a aparente modo de broma, pide dinero para “su siguiente boda”, Ángela borró todas las fotos de su Instagram, incluyendo las de su boda.

La cantante reemplazó sus publicaciones con el intro de su nuevo video musical. Aunque algunos, mayormente fans, aseguraron que todo formó parte de la promoción de su nuevo sencillo, muchos interpretaron su acción como una señal inminente de su ruptura.

Cabe destacar que, en su momento, no solo se dijo que la pareja tiene problemas en su matrimonio, también se mencionó una presunta infidelidad. Hace algunos meses, una influencer identificada como Ivette afirmó estar embarazada de Nodal.

Pese a que los famosos han desmentido todo esto y hasta se han mostrado muy felices en diversos eventos, las especulaciones continúan y se cree que pronto anunciarían su divorcio. ¡Los internautas no los sueltan, pero todo son rumores!

Lejos de lo que muchos pudieron pensar, ‘Nadie se va como llegó’ no es una dedicatoria para Christian Nodal, así lo confirmó la propia Aguilar en entrevista para un medio de circulación nacional.

La considerada por muchos como ‘la princesa del regional mexicano’ declaró que el sencillo es para todos aquellos que han sufrido por amor.

“Esta nueva música no es un mensaje para nadie. No es una reacción. No es un titular. Es un reflejo de quién soy. Es para mí. Y para cada persona que alguna vez ha sentido algo real a través de una canción”