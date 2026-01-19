Lupillo Rivera, por amor, estaría dispuesto a dar un paso que nadie esperaba con Taina Pimentel, su novia

Lupillo Rivera encontró el amor en la joven y guapa actriz y modelo Taina Pimentel. Todo va tan bien que él ya se está animando a formar una familia con ella y volver a convertirse en papá a sus 53 años.

¿Qué dijo Lupillo sobre tener más hijos con su novia Taina Pimentel?

“Ya me traen con eso. Taina dice que quiere tener un pelón que ande corriendo por ahí. Nos va bien en el camino. Es una mujer buena. Me encantaría tener un par de hijos más”, afirmó Lupillo Rivera.

El cantante nos confesó que no se ha hecho la vasectomía, y que aceptará lo que decida el destino. “Sí se puede lograr y a ver qué dice Dios. Él nos pone el camino y hay que saber caminarlo y aceptarlo”.

Lupillo tiene 6 hijos, fruto de sus 2 matrimonios, con María Gorola tuvo 4 hijas, con Mayeli Alonso procreó 2. Salvo el menor, que aún es un adolescente, todas las demás ya son mayores de edad.

Lupillo Rivera deja ver hasta dónde llegaría por hacer feliz a su novia Taina. / Redes sociales

¿Cómo se lleva Lupillo Rivera con el hijo de Taina Pimentel?

En redes sociales ambos se dejan ver muy cariñosos y divertidos, y presumen su gran amor. Se llevan cerca de 20 años de diferencia, pero eso no les importa ni les impide nada.

Su novia tiene un hijo de muy corta edad de una relación pasada. El niño ha causado sensación en las redes sociales por su gran carisma. En lo que llegan los propios, Lupillo Rivera ya está experimentando la paternidad de nueva cuenta con el pequeño.

“Me llevo muy bien con él. Le gusta mucho el beisbol. Tenemos muchas cosas en común. Va bien la cosa”.

¿Cuánto años le lleva Lupillo Rivera a su novia Taina Pimentel?

La diferencia de edad, de alrededor de 20 años, entre Lupillo Rivera y su novia, no ha sido un obstáculo en ningún aspecto.

“Me ha traído mucha tranquilidad y felicidad a mi vida. Estamos sonriendo los 2 y pues tratamos de compartir el

mayor tiempo posible”.

¿Lupillo Rivera tiene planes de casarse con Taina Pimentel?

Y no solo hay planes de hijos, también de boda: “Claro que me volvería a casar. El amor es el balance de la vida, y yo no voy a culpar a mi pasado y perder la oportunidad con una persona en el futuro. Lo pasado ya ocurrió y hay que darle una sonrisa a la vida”.

Sin duda alguna, Lupillo Rivera se ha convertido en un personaje muy controversial para el público, tanto por los pleitos que ha sostenido con su familia como por su paso por 2 ediciones de “La casa de los famosos” de Telemundo, que le ha hecho recibir mucho hate. Esto no le preocupa y hasta le gusta, porque, asegura, puede monetizar en redes sociales con ello.

¿Cómo afronta Lupillo Rivera el hate en redes?

“Las críticas no me han afectado. El hate siempre ayuda. Incluso yo los apoyo a ellos a que se desahoguen conmigo y ya sentirse relajados. Para mí, los haters son gente que está trabajando para mí de a gratis. Me están ayudando en mis redes a seguir creciendo más y más”, comentó Lupillo Rivera

Eso sí, se defiende y asegura que también hay quienes lo quieren y apoyan. “Me gusta que la gente me dé la oportunidad de seguir en los realities, que es otro camino en el mundo del espectáculo. Yo me dedico al 100% a la cantada, pero se me está dando esto y me gusta”.

“Si Dios quiere que sea el ‘hombre reality’, siempre voy a tratar de dar un. show bueno para que la gente siga enganchada con nosotros”, agregó.

Lupillo Rivera / Facebook: Lupillo Rivera

¿En qué proyectos ha particpado Lupillo Rivera?

Grabó su primer disco en 1993. Ha publicado alrededor de 40 producciones discográficas.

En 2009 ganó el Grammy en la categoría de mejor álbum de banda, con “Esclavo y amo”.

En 2019 fue coach en “La voz México, de TV Azteca”, y en 2022 fue juez del programa de TelevisaUnivision “El retador”.

En 2024 participó en “La casa de los famosos de Telemundo”, donde obtuvo el tercer lugar.

Al año siguiente entró a “ La casa de los famosos All-stars”, pero Lupillo Rivera abandonó la competencia por supuestos problemas de salud.



Ahora lo vemos en "¿Apostarías por mí? “como analista. Sobre si le hubiera gustado entrar como concursante con Taina, dijo: “Yo sí me hubiera animado”.

“Acabamos de empezar esta relación. Nos estamos conociendo y nos está yendo muy bien, pero yo quiero dar la oportunidad de que ella decida si quisiera entrar. Me tengo que esperar. A lo mejor y lo hacemos en la siguiente temporada”.

Finalmente, sobre el mito de que le pagan millones en los realities, comentó: “Yo todavía estoy buscando ser el mejor pagado. Mejor digo que no lo soy porque si no, no me van a pagar más. La misma gente y los haters son los que nos ponen la cotización alta”.

¿Cuántos hijos tiene Lupillo Rivera y quiénes son sus madres?

El intérprete tuvo 4 hijas con María Gorola, su primera esposa: Baby, Angélica, Abigail y Ayana.

En su segundo matrimonio, con Mayeli Alonso

Su relación con Taina Pimentel va tan bien que no duda en volver a ser papá.

