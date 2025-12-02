Lupillo Rivera rompe el silencio sobre el ‘regreso’ de su hermana Jenni Rivera en la música: VIDEO

El lanzamiento de música inédita de Jenni Rivera ha reactivado el interés del público a casi trece años de su fallecimiento. La “Diva de la banda” continúa generando atención y expectativa, especialmente tras el anuncio de un nuevo álbum póstumo que será liberado en diciembre de 2025. Ante este escenario, la reacción de su hermano Lupillo Rivera se convirtió en uno de los temas más comentados entre seguidores y medios, luego de que rompiera el silencio durante un encuentro con la prensa organizado por Casa Telemundo. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te contamos.

Jenni Rivera y Lupillo Rivera / Instagram

¿Qué se sabe del nuevo álbum de Jenni Rivera ‘La gran señora’ que saldrá en diciembre?

El 9 de diciembre marcará el aniversario número trece de la muerte de Jenni Rivera, quien perdió la vida en un accidente aéreo después de una presentación en Monterrey. Sin embargo, su música sigue vigente y la familia continúa trabajando en proyectos relacionados con su legado. En noviembre de 2025, la cuenta oficial de Instagram de la cantante sorprendió a los seguidores al publicar un video con una flor que iba abriendo sus pétalos, una señal utilizada para adelantar el anuncio de un nuevo material discográfico.

A través de la misma plataforma, se confirmó que el álbum llevará por nombre “La gran señora” y que su estreno quedó programado para el viernes 5 de diciembre. La publicación incluyó el mensaje: “En el 2009, Jenni nos dejó la voz. Hoy, le agregamos banda. El legado continúa”, lo que generó miles de reacciones entre quienes han seguido la carrera de la artista desde antes de su muerte.

Las respuestas del público fueron variadas. Algunos usuarios mostraron emoción por la posibilidad de escuchar música inédita, mientras que otros expresaron inquietud por la manera en que se están reconstruyendo las piezas musicales. También se reactivaron algunos comentarios relacionados con la muerte de la cantante, una conversación que suele reaparecer cada vez que se publica nuevo material póstumo.

El legado de Jenni Rivera continúa a más de 10 años de su muerte. / Foto: FB/Jenni Rivera

¿Qué dijo Lupillo Rivera sobre el lanzamiento póstumo de ‘La gran señora’ de su hermana Jenni Rivera?

Durante el encuentro con reporteros difundido por Telemundo, Lupillo Rivera fue cuestionado directamente sobre la salida del nuevo álbum de Jenni. Su respuesta se centró en la continuidad del trabajo musical de la artista.

“Pues las canciones tienen que seguir creciendo, las canciones tienen que seguir ahí saliendo, no hay por qué pararlas” Lupillo Rivera

Estas declaraciones fueron interpretadas por el público como una postura clara frente al lanzamiento y a las dudas que algunos seguidores han manifestado en redes sociales. A pocos días del estreno de ‘La gran señora’, el comentario de Lupillo dejó en claro que la familia mantiene firme la decisión de publicar el material inédito de la cantante.

El músico también recordó que las canciones de su hermana continúan teniendo impacto a pesar del paso de los años y destacó la importancia de que su obra permanezca disponible. Las imágenes del momento, compartidas en televisión y plataformas digitales, fueron replicadas por cuentas de fans que siguen la trayectoria de ambos.

¿Por qué sigue generando expectativa la música inédita de Jenni Rivera?

A casi trece años de su fallecimiento, Jenni Rivera continúa siendo una de las figuras más influyentes de la música regional mexicana. Su presencia en el imaginario colectivo se mantiene gracias al impacto de su carrera, las transmisiones constantes de sus canciones y el interés del público por el material que dejó grabado antes de su muerte. Los seguidores siguen atentos a cada actualización relacionada con su catálogo musical, ya que la artista trabajó en numerosos proyectos que no alcanzaron a ver la luz durante su vida.

El anuncio de un álbum póstumo como “La gran señora” reavivó este interés. La publicación del video misterioso con la flor abriéndose en Instagram generó especulación inmediata.

