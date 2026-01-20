Cecilia Galliano y Lupillo Rivera protagonizan fuerte pelea EN VIVO durante ¿Apostarías por mí? | VIDEO

Desde su estreno, el nuevo reality show de Televisa ¿Apostarías por mí? ha dado de qué hablar, no solo por las parejas del espectáculo que participan dentro de la casa, sino también por lo que ocurre fuera de ella. En la primera gala del programa, un momento inesperado captó la atención del público y rápidamente se volvió tema de conversación en redes sociales: una discusión en vivo entre Cecilia Galliano y Lupillo Rivera, quienes forman parte del panel de análisis del proyecto.

¿Apostarías por mí? / Redes sociales

¿Qué pasó entre Cecilia Galliano y Lupillo Rivera en el reality?

Cecilia Galliano y Lupillo Rivera no participan como concursantes dentro del reality ¿Apostarías por mí?, sino como panelistas encargados de analizar lo que ocurre al interior de la casa donde se desarrolla la competencia. Su función consiste en opinar sobre las estrategias, actitudes y desempeño de las parejas, quienes buscan ganar un premio de hasta 400 mil dólares.

Durante la primera gala, Galliano expresó que, desde su punto de vista, la dinámica de las parejas debía ser distinta, ya que consideró que no se percibían completamente reales ni mostraban la intensidad necesaria para competir por el premio. Fue a partir de este comentario que Lupillo Rivera intervino, señalando que una pareja auténtica no debería comportarse de manera forzada dentro de un reality.



Lupillo Rivera: “Una pareja normal, una pareja rela que no venga a un reality”

A lo que la conductora lo interrumpió y le contestó de forma contundente.



Cecilia Galliano: “Sí, pero no estamos en un pareja normal y real, estamos en un reality que vienen a ganarse hasta 300 mil dólares.”

¿Lupillo Rivera criticó el noviazgo de Cecilia Galliano con Mark Tacher en '¿Apostarías por mi?’?

Luego, Lupillo Rivera, durante la discusión, hizo una referencia relacionada con el romance que Cecilia Galliano mantuvo años atrás con el conductor Mark Tacher. Aunque el cantante no mencionó nombres de manera directa, sus palabras fueron interpretadas como una alusión a ese episodio de la vida personal de la panelista.



Lupillo: “Tú, te acuerdas de hace 12 años, jajaja”.

A lo que Cecilia contestó: “Este señor, que no me prenda la leña este señor, que acá tengo mucho para coser”

El contexto se volvió aún más evidente cuando Alan Tacher, conductor del programa y hermano de Mark Tacher, intervino durante la conversación. Su comentario hizo alusión tanto a su papel como anfitrión del reality como a la relación pasada entre su hermano y Cecilia Galliano, lo que aumentó la tensión en el foro.

“Mira, entre el anfitrión y aquella relación de hace 12 años no sé... Y no fue tan fácil”, dijo Alan Tacher.

Esto causo la reacción inmediata de Cecilia, quién en un tono de risa añadió: “Perdón, pero el señor, es él señor Tacher, usted qué (Lupillo), o sea, el señor me aguantó como 5 años ahí, usted qué”.

Finalmente, Lupillo Rivera cerró: “Lo felicito, se merece un monumento (Alan)”.

Aunque no hubo más comentarios, el cruce de declaraciones marcó uno de los momentos más comentados de la gala, ya que ocurrió completamente en vivo y sin edición previa, algo que suele generar mayor impacto entre la audiencia de este tipo de formatos televisivos.

Cecilia Galliano y Mark Tacher / Captura de pantalla

¿Quién fue Mark Tacher y qué relación tuvo con Cecilia Galliano?

Mark Tacher y Cecilia Galliano fueron una de las parejas más conocidas del medio artístico en México durante varios años. Su relación comenzó a principios de la década pasada y se mantuvo durante aproximadamente cinco años, periodo en el que ambos gozaban de gran presencia en televisión.

Durante su noviazgo, la pareja se comprometió, lo que generó expectativas entre el público y los medios de comunicación. Sin embargo, pese a los planes de boda, la relación llegó a su fin antes de concretar el matrimonio. De acuerdo con declaraciones hechas en su momento por ambos, la separación se dio en buenos términos y mantuvieron una relación cordial tras la ruptura.

Actualmente, Mark Tacher continúa su carrera como conductor y actor, mientras que Cecilia Galliano se ha consolidado como presentadora y figura constante en proyectos televisivos.

