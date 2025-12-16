Cecilia Galliano: Maquillista de “Sabadazo” rompe el silencio y revela por qué nadie la quería maquillar

Cecilia Galliano es una de las conductoras más reconocidas de la televisión mexicana y latinoamericana. Su paso por el programa Sabadazo la colocó como una de las figuras más visibles del entretenimiento, compartiendo foro con actores, comediantes y conductores que marcaron una época en la pantalla chica. Sin embargo, detrás de cámaras, su presencia también generó historias poco conocidas que hoy resurgen en redes sociales.

Recientemente, un testimonio retomado en TikTok volvió a poner su nombre en la conversación pública. Alex Choza, maquillista profesional que ha trabajado con diversas celebridades, reveló cómo fueron sus inicios en televisión y explicó por qué, durante un tiempo, nadie quería encargarse del maquillaje de Cecilia Galliano dentro del exitoso programa sabatino.

Cecilia Galliano / Redes sociales

¿Por qué nadie quería trabajar con Cecilia Galliano en Sabadazo?

De acuerdo con el relato de Alex Choza, una de sus primeras oportunidades dentro de la televisión se dio precisamente en Sabadazo, producción en la que coincidió con Cecilia Galliano. El maquillista explicó que, al momento de integrarse al equipo, no estaba asignado para trabajar directamente con conductores o figuras principales, sino con extras como bailarines y payasos.

Sin embargo, la dinámica cambió cuando se presentó la necesidad de maquillar a Galliano. Según lo contado por Choza, ninguno de los maquillistas con mayor experiencia quiso asumir esa responsabilidad. El motivo, explicó, era que la conductora tenía fama de ser muy exigente, lo que generaba resistencia e incluso temor entre algunos miembros del equipo.

El propio maquillista relató que, ante la negativa general, la producción buscó a alguien que aceptara el reto. Al ser el más nuevo del grupo, la tarea le fue asignada directamente. Choza recordó que no hubo opción de negarse y que así comenzó su relación laboral con la conductora argentina, en un contexto que describió como una “novatada” dentro del medio televisivo.

Alex Choza / Facebook: Alex Choza Oficial

¿Cómo fueron los primeros encuentros laborales entre Alex Choza y Cecilia Galliano?

Alex Choza explicó que los llamados para el programa iniciaban desde muy temprano, alrededor de las 5:00 de la mañana. En ese ambiente de presión y rutina intensa, tuvo su primer acercamiento profesional con Cecilia Galliano. El maquillista detalló que, aunque no estaba contemplado originalmente para atenderla, terminó siendo el encargado de su imagen frente a cámaras.

En su testimonio, Choza señaló que Cecilia Galliano proyectaba una personalidad fuerte e imponente, lo que coincidía con la percepción que otros compañeros tenían de ella. No obstante, con el paso del tiempo, el trabajo constante permitió que ambos establecieran una dinámica profesional más sólida.

Cecilia Galliano / Redes sociales

¿Qué dijo el maquillista sobre su relación profesional con Cecilia Galliano?

En el mismo video, Alex Choza aclaró que, pese a la fama que rodeaba a Cecilia Galliano, con el tiempo logró ganarse su confianza. Indicó que la conductora es una mujer de carácter firme, pero que supo reconocer el trabajo bien hecho, lo que permitió que la relación evolucionara de lo estrictamente laboral a una convivencia más cercana y respetuosa.

Choza también destacó que su experiencia en Sabadazo fue determinante para su crecimiento profesional. A partir de ese proyecto, su carrera se amplió y tuvo la oportunidad de colaborar en otros espacios de la televisión mexicana. Actualmente, es conocido por su trabajo con figuras del espectáculo como Cinthya Urías, Odalys Ramírez y Marie Claire Harp, entre otras.

El maquillista no abundó en polémicas ni descalificaciones, sino que se limitó a narrar cómo se dieron las circunstancias en ese momento y cómo enfrentó uno de sus primeros retos dentro de la industria. Su testimonio se centra en describir el ambiente laboral y las decisiones que lo llevaron a asumir una responsabilidad que otros evitaron.

