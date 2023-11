Gomita revela que intentó quitarse la vida por los maltratos que sufrió en Sabadazo

Aracely Ordaz, mejor conocida como Gomita en el mundo del entretenimiento, abrió su corazón y admitió que intentó quitarse la vida a raíz de las agresiones sufridas por parte de Laura G y Cecilia Galeano durante su estancia en Sabadazo.

En una reciente invitación para el pódcast Tirando bola de Franco Escamilla, la famosa presentadora comenzó recordando que sus excompañeras le cobraban “derecho de piso”, pese a saber que no recibía un sueldo.

“En Sabadazo no nos pagaron por tres años, pero ganábamos en el circo. Tenía que pagar piso. Mis compañeras me decían eso porque tenía p3d0s con ellas. El bullying más grande lo recibí en la tele con Cecilia Galiano y Laura G” Gomita

Además del pago, comentó que la molestaban por no tener un físico “de televisión”, pues en aquella época era una joven de 16 años y estaba lidiando con los cambios típicos de la adolescencia.

La también influencer reconoció que las constantes burlas y agresiones sobre su sobrepeso la afectaron a tal punto que intentó quitarse la vida en tres ocasiones, con tal de no volver a convivir con sus colegas.

“Era porque estaba gordita. Yo tenía un cuerpo normal. No un cuerpo de televisión. A ese programa llegué a los 16 años y en pleno desarrollo. Tres veces me intenté quitar la vida por no querer ir al programa, pero mi papá insistía que no podía dejarlo. Ahí te manipulan; cada ocho días lloraba al terminar el programa”, manifestó.

Para finalizar, Gomita aseguró que su mala experiencia le enseñó a ser una mujer fuerte y no confiar en todas las personas que trabajan en la televisión: “Eso fue lo que me hizo ser la persona de hoy en día. Un día me lastimaron la espalda; yo era el payaso del programa”, concluyó.

Gomita aprendió a ser más fuerte a raiz de su experiencia en Sabadazo / Instagram: @gomitaoficial123

Gomita y el maltrato que vivió en Sabadazo

Sin duda alguna, Sabadazo fue una de las producciones más famosas de Televisa. El programa se estrenó en 2010 y estuvo conducido por Cecilia Galeano, Laura G, Alma Cero y Omar Chaparro. Además contó con la presencia de Gomita y su hermano Lapizito.

Pese a que su última transmisión fue en 2017, el show estuvo en medio de la polémica a finales del 2019, luego de que Gomita hablara de los maltratos que sufrió por parte de Galeano y la exconductora de Venga la alegría, cuando apenas tenía 16 años.

Tras este escándalo, Laura G admitió que las acusaciones de su excompañera eran verdad y le ofreció una disculpa pública: “Quiero invitarla para que limemos asperezas. No podemos vivir en el pasado. Hay que evolucionar. Eso sucedió hace cinco años”, dijo en su momento.

Por su parte, Cecilia Galeano nunca ha dicho si realmente agredió a la influencer. Sin embargo, en su momento se solidarizó con ella cuando interpuso la denuncia por agresión en contra de su papá.

Pese a todo, Aracely ha reconocido en diversas ocasiones que ya perdonó a las presentadoras y hasta sería capaz de trabajar con ellas en un futuro.

Gomita se mostró dispuesta a trabajar nuevamente con sus excompañeras / Instagram: @gomitaoficial123

