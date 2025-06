Bettina Salazar preocupa a sus fans: tras vencer el cáncer, ahora enfrenta una dura enfermedad

Bettina Salazar, la comediante mexicana que conquistó a miles con su personaje “Olga Sana” en el programa Sabadazo, reapareció ante los medios con una noticia preocupante: aunque superó el cáncer de mama hace casi una década, ahora enfrenta una dura batalla contra una enfermedad crónica en los huesos.

¿Qué enfermedad tiene Bettina Salazar y cómo afecta su vida?

En entrevista con De primera mano, la actriz Bettina Salazar reveló que padece osteoporosis avanzada, un padecimiento que ya afecta su movilidad y amenaza con frenar sus proyectos profesionales.

Con un tono optimista pero realista, Bettina abrió su corazón en el programa para contar cómo ha sido vivir con esta condición degenerativa. “Sigue avanzando la osteoporosis. Sí es delicado, pero ahí estamos con un tratamiento”, expresó, asegurando que aunque su salud ha tenido altibajos, todavía conserva la energía y el deseo de seguir trabajando.

La osteoporosis, una afección que debilita los huesos y los vuelve más frágiles. Sin embargo, Bettina Salazar reveló que no ha tenido fracturas:

“Lo más chistoso es que me caigo y no pasa nada, luego me caigo y no se me rompe hueso ni nada. Bendito Dios yo me siento muy bien”. Bettina Salazar

No obstante, el diagnóstico no es menor. Bettina confesó que algunos de sus compromisos artísticos podrían cancelarse si su estado de salud se complica. A pesar de ello, no pierde la fe ni las ganas de seguir haciendo reír al público. “Sí, porque ni Dios lo mande, pero llegará un momento en el que no se pueda caminar. Sigo con un tratamiento, sí he avanzado, y espero que la osteoporosis se detenga”, agregó.

¿Bettina Salazar piensa dejar los escenarios por su salud?

A diferencia de muchas figuras públicas que se retiran al enfrentar enfermedades crónicas, Bettina Salazar se niega a rendirse. A sus más de 60 años, continúa activa en el medio y aseguró que esta dispuesta a “morir en la raya”

“Yo me quiero morir en la raya, en esto que amamos y hacemos. Dios quiera que siempre podamos trabajar.” Bettina Salazar

Además, asegura que sí tiene un ‘plan B’ en caso de que ya no pueda moverse: tiene planeado abrir una paletería. Aunque confía en los doctores, es consciente de que las probabilidades son altas.

¿Cómo fue la lucha de Bettina Salazar contra el cáncer de mama?

En 2015, Bettina hizo pública su batalla contra el cáncer de mama, una experiencia que transformó su vida. El tratamiento fue agresivo: incluyó quimioterapias y una mastectomía parcial. Sin embargo, fue su actitud frente a la adversidad lo que más impactó a sus seguidores. Ella misma ha reconocido que la enfermedad la hizo más fuerte y consciente de la importancia del autocuidado.

Uno de los momentos más poderosos ocurrió en 2023, cuando compartió en redes sociales una imagen de la cicatriz que le quedó en el seno tras la cirugía. Lo hizo como una forma de visibilizar la lucha de miles de mujeres y promover la autoexploración. Desde entonces, ha sido invitada a foros, exposiciones y campañas enfocadas en la prevención y detección oportuna del cáncer.

¿Quién es Bettina Salazar?

Bettina Salazar es una comediante y actriz mexicana reconocida por su participación en el programa Sabadazo, donde dio vida al entrañable personaje “Olga Sana”. Su carrera comenzó en el modelaje automotriz, pero fue en la televisión donde alcanzó gran popularidad gracias a su carisma y estilo humorístico.

Su talento fue reconocido al plasmar sus huellas en la Plaza de las Estrellas, un honor reservado para figuras destacadas del espectáculo en México.