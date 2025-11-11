Violeta Isfel ¿de Divina a villana? Maquillista revela los malos tratos que recibió: “Me dijo: ‘Eres un pe…’”

El maquillista Leonardo Reséndiz señaló a Violeta Isfel de “grosera” y “pesada”, pues asegura que sufrió malos tratos de su parte: “Me dijo: ‘Eres un pen..., no sirves para esto’”. La mala experiencia que Leonardo dice haber tenido con la actriz, reconocida por su personaje de “Antonella”, líder del grupo de ‘las Divinas’ en la telenovela Atrévete a soñar (2009-2010), fue hace 2 años, cuando la maquilló para una sesión de fotos en temporada de Día de Muertos.

“Nos hablaron para realizar una colaboración en una portada de revista con 4 mujeres de la farándula (Violeta, Lizbeth Rodríguez, Maya Zapata y Mariazel). Cuando supe el nombre de una de ellas, sabía que iba a ser muy complicado, pero me animé. Incluso ella dijo: ‘Me encantó el maquillaje. Nunca me habían maquillado tan divino’”, contó Leonardo Reséndiz sobre su vivencia con Violeta Isfel.

Violeta Isfel / Cortesía del maquillista, internet y redes sociales

Te recomendamos: Le mandan recado a Violeta Isfel: “Deja de vender saludos, sé humilde, recuerda cuando pedíamos para comer”

¿Qué pasó entre Violeta Isfel y el maquillista Leonardo Reséndiz?

Aparentemente, los cambios de humor de la actriz Violeta Isfel complicaron las cosas: “La energía cambió desde que noté sus feas actitudes hacia su propia gente y las personas alrededor. Hizo pancho por una comida. Su actitud era demasiado pesada. Al principio no se quería desmaquillar y luego decidió que mejor sí, porque tenía que irse a la obra Lagunilla mi barrio”.

“Sabemos que últimamente se ha metido en este tipo de polémicas. Es grosera con todos. Soy testigo de que le gritoneó a la responsable de la comida, a la del vestuario, al personal de maquillaje y a mí”. Leonardo Reséndiz

Este incidente lo da a conocer luego de que Violeta se vio envuelta en la polémica hace unas semanas, cuando otro maquillista le escribió en sus redes sociales: “Viole, yo te quiero maquillar algún día”. A lo que ella respondió: “Gracias, yo puedo hacerlo”.

Leonardo nos relató los supuestos insultos que la actriz le propinó en aquella ocasión cuando trabajó con ella: “Al momento de quitarle el maquillaje, me puse a leer el producto que mejor le pudiera caer en su piel delicada y al minuto me comenzó a insultar. Me dijo: ‘Eres un pen..., no sirves para esto. ¿Quién me lo trajo? Yo quiero gente profesional. No sé por qué me traen este tipo de personas’. Me insultó de una forma horrible. Intenté defenderme, pero me callé. Se desmaquilló muy fuerte. Se talló la cara con el fin de quedar irritada y culparme”.

Violeta Isfel / Cortesía del maquillista, internet y redes sociales

No te pierdas: Violeta Isfel se toma fotos con sus fans sin cobrarles ¿Quiere limpiar su imagen?

¿Violeta Isfel amenazó al maquillista Leonardo Reséndiz?

El maquillista reveló que, supuestamente, recibió amenazas por parte de Violeta Isfel: “No tengo idea de si cuando dijo: ‘Este tipo de personas’ se refería a mi orientación sexual. No sé si sea homofóbica. No entendí a qué se debió ese comentario. Usé productos 100% profesionales, hipoalergénicos. Al no poderse desmaquillar rápido, siguió insultándome. Me amenazó: ‘Voy a demandar’. Me dio un poco de miedo por el poder que tiene en redes sociales”.

Comentó que las otras 3 integrantes de la sesión lo apoyaron: “A ninguna de ellas las insultó. Se acercaron conmigo para tranquilizarme. Me dijeron: ‘A lo mejor no estaba en buen momento’”.

Para Leonardo, esto fue agridulce, ya que maquilló a su ídolo sin saber lo que venía: “Ella se vende como un personaje de la comunidad, alegre y de barrio, pero no es así. Los que la conocemos sabemos que es difícil de tratar. Era su fan y tenía la ilusión de maquillarla. Sin embargo, cuando la conocí, me derrumbé. Ataca a las personas. Me decepcioné y bajoneé. Sus insultos me dejaron mucha inseguridad. Duré una semana llorando de impotencia”.

A pesar de lo ocurrido, no ha considerado aumentar su seguridad por las supuestas amenazas: “Tampoco pienso llegar a tanto. Lo que sí quiero decir es que se aprovecha de su imagen dentro dela farándula para menospreciar a las personas. No es justo que humille a la gente. Definitivamente ya no quiero estar en contacto con ella. He estado con artistas que realmente han valorado mi trabajo”,

concluyó.

Violeta Isfel / Cortesía del maquillista, internet y redes sociales

¿Cuáles han sido las polémicas de Violeta Isfel?

Abril 2025

Una maquillista del programa matutino Sale el sol le pidió un saludo en video a la actriz para su sobrina. Isfel se negó y le indicó que cobraba por ese tipo de saludos, por lo que la dirigió a su cuenta de Instagram para que pagara. La noticia generó críticas y se comentó que, incluso, podría considerarse un abuso cobrar a alguien que trabaja en el mismo lugar. Tras la controversia, Violeta eliminó la opción de pago por saludos de sus redes y posteriormente ha compartido videos posando para fotos y firmando.

El periodista Hugo Maldonado publicó en redes que en 2022 la contactó para una entrevista y ella le pidió 4 mil pesos. Argumentó que era “como un día de llamado” para ella. Justificó que cubría sus gastos de traslado de Pachuca a la Ciudad de México.

Polémicas de Violeta Isfel / Cortesía del maquillista, internet y redes sociales

Octubre del 2025

Violeta posteó una foto el 12 de octubre de 2025. Un maquillista le puso un comentario donde se ofreció a maquillarla: “Viole, yo te quiero maquillar algún día”. A lo que ella respondió: “Gracias, yo puedo hacerlo”.

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas . ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida .

Mira: ¿Violeta Isfel cobra por entrevistas en TV? Revelan tarifas y desatan polémica