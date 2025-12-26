Mercedes Roa revela secuelas tras agresión en Francia: rotura de menisco y ¡adiós al futbol!

A dos semanas de haber vivido uno de los episodios más violentos de su vida, Mercedes Roa, influencer mexicana y figura de la Kings League, volvió a hablar sobre la agresión que sufrió en Francia, específicamente en la ciudad de Marsella, y las secuelas físicas que hoy siguen afectando seriamente su día a día. Lo que comenzó como un viaje normal terminó en una golpiza brutal, con consecuencias médicas que la obligaron a frenar por completo su actividad deportiva.

Lejos de minimizar lo ocurrido, la creadora de contenido decidió compartir con sus seguidores cómo se encuentra realmente tras el ataque, revelando diagnósticos médicos, tratamientos y el duro golpe emocional que enfrenta al no poder practicar uno de sus mayores amores: el futbol. Su testimonio ha generado indignación, apoyo y una conversación necesaria sobre la violencia que vivió junto a sus amigas en territorio europeo.

Mercedes Roa / IG

¿Cuáles son las secuelas físicas que sufrió Mercedes Roa tras la brutal agresión en Francia?

Las consecuencias de la agresión en Marsella no fueron superficiales. Mercedes Roa explicó que, tras los golpes recibidos, comenzó a experimentar dolores constantes que con el paso de los días no solo no desaparecieron, sino que empeoraron, obligándola a buscar atención médica especializada.

En un primer momento, la influencer mexicana detectó una herida en la rodilla, inflamación en el tobillo y un fuerte dolor en la zona cervical, señales claras de que su cuerpo había sufrido un impacto severo. Sin embargo, fue después cuando los estudios confirmaron la gravedad de su estado físico.

“Me mandaron a hacer una resonancia magnética simple de rodilla”, explicó en redes sociales. El resultado fue contundente: rotura de menisco medial, una lesión común pero incapacitante, que provoca dolor, hinchazón, dificultad para mover la articulación y sensación de bloqueo al intentar enderezar la pierna.

A esto se sumó un diagnóstico adicional: bursitis patelar traumática, una inflamación provocada por el golpe directo en la rodilla, que genera presión, dolor incluso en reposo y una movilidad limitada. Todo esto, agravado por una lesión previa en el tobillo izquierdo, que también se vio comprometida durante el ataque.

¿Por qué Mercedes Roa no puede jugar fútbol ni practicar deportes tras el ataque en Marsella?

La combinación de lesiones derivadas de la agresión en Francia tuvo un efecto devastador en su condición física. Según explicó la propia Mercedes Roa, el daño provocó un debilitamiento de ligamentos y músculos de la pierna, lo que la obliga a suspender cualquier actividad que implique impacto.

“Ahora no puedo hacer ningún deporte que impacte la rodilla (futbol/correr)”, explicó, dejando claro que su recuperación será lenta y cuidadosamente supervisada por especialistas.

El tratamiento indicado incluye analgésicos, antiinflamatorios, condroprotectores y sesiones de fisioterapia, con el objetivo de evitar una intervención quirúrgica. Sin embargo, los médicos no descartan la cirugía si la evolución no es favorable, un escenario que mantiene en vilo tanto a la influencer como a sus seguidores.

Para alguien cuya vida gira en torno al deporte y la competencia, esta pausa obligatoria representa no solo un reto físico, sino también emocional, especialmente al tratarse de una lesión causada por un acto de violencia totalmente ajeno a ella.

Mercedes Roa hospitalizada en Marsella. / IA

¿Cómo fue la violenta agresión contra Mercedes Roa en Marsella y qué detonó el ataque?

El relato de lo sucedido en Marsella resulta estremecedor. Según narró Mercedes Roa en un video publicado poco después del ataque, todo comenzó de manera aparentemente inofensiva cuando uno de sus amigos pidió un encendedor a un grupo de hombres que transitaban por la zona.

La situación escaló de forma inmediata. Los sujetos reaccionaron con violencia, tomaron a su amigo del cuello y comenzaron a intimidarlo para que consumiera cocaína. Ante la negativa, la agresión física comenzó.

“Nos atacaron de la nada, aventaron a mi amiga y la tiraron en la calle; cuando intentó levantarse, uno de ellos intentó patearla en la cabeza, la pudo haber matado”, relató la influencer, dejando claro el nivel de peligro al que estuvieron expuestas.

Ella y sus amigas intentaron defenderse y huir, pero los hombres las persiguieron. En medio del caos, uno de los agresores buscaba algo entre su ropa. “Uno de ellos buscaba algo en su ropa, pero no lo encontró; se trataba de una navaja, según los policías”, contó.

Cuando Mercedes Roa intentó detener el ataque contra su amigo, fue golpeada y arrojada al suelo. A partir de ese momento, no recuerda con claridad lo que ocurrió después. Tras la agresión, acudieron a un hospital, pero, según su testimonio, no recibieron atención médica inmediata, lo que incrementó la frustración y el trauma.

Marseille : l'influenceuse et footballeuse mexicaine, Mercedes Roa, agressée dans le quartier de l'Opéra pic.twitter.com/Qnf3zjKMFf — BFM Marseille Provence (@BFMMarseille) December 8, 2025

¿Se arrepiente Mercedes Roa? El impacto emocional tras perder el fútbol por sus lesiones en Marsella

Más allá de las lesiones físicas, Mercedes Roa ha sido clara al hablar del impacto emocional que esta agresión tuvo en su vida. La imposibilidad de jugar futbol representa una de las pérdidas más dolorosas para ella.

“Me quitó mucho este chico y me cuesta mucho hablarlo, pero que me haya quitado mi futbol… voy a ir contra todo lo malo que pasó ese día y los siguientes a él”, expresó, dejando ver la mezcla de tristeza, coraje y determinación que hoy la acompaña.

Aunque el camino no es sencillo, Mercedes ya está en tratamiento y comparte actualizaciones con sus seguidores para mantenerlos informados. La meta es bajar la inflamación, recuperar movilidad, fortalecer la rodilla y estabilizar el tobillo. Si su respuesta a la fisioterapia y los medicamentos es positiva, podría retomar actividad de manera gradual con ejercicios de bajo impacto (como bicicleta estática o natación) antes de pensar en volver al futbol. Si no, el equipo médico valorará la cirugía.