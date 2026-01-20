Joven árbitra es atacada a golpes durante un partido de fútbol: No quiere volver a dirigir, aseguran: VIDEO

Hace casi 10 años, un futbolista mató a un árbitro en pleno partido de fútbol, tras darle un fuerte cabezazo, a raíz de ser expulsado. El momento generó inconformidad entre los presentes y la comunidad digital.

Ahora, un partido de fútbol terminó en un escandaloso episodio de violencia. El encuentro se vio abruptamente interrumpido por una violenta pelea que dejó como saldo dos personas heridas, entre ellas una joven árbitra. El hecho ocurrió el domingo 19 de enero y rápidamente se viralizó a través de videos difundidos en redes sociales en donde la gran mayoría condenó lo sucedido. ¿Qué pasó exactamente?

Árbitra es agredida en partido de fútbol / Canva

¿Cómo fue el ataque que recientemente sufrió una árbitra durante un partido de fútbol?

Las imágenes que ya circulan en redes sociales, muestran escenas de extrema tensión: corridas, empujones, gritos y golpes en medio del campo de juego, mientras jugadores y allegados de ambos equipos se enfrentaban sin control.

En ese contexto, la árbitra Victoria Cruz, de apenas 20 años, fue arrojada al suelo y agredida, en un episodio que generó indignación y repudio en la comunidad digital y deportiva.

Todo ocurrió en un partido de fútbol amateur disputado en Bahía Blanca, una ciudad de Argentina, el cual, terminó en un escandaloso episodio de violencia. El encuentro entre Cooperativa Libertad y La Banda del Moy, correspondiente a la Copa Potrero, se vio abruptamente interrumpido por una violenta pelea que dejó como saldo dos personas heridas, entre ellas una joven árbitra asistente. El hecho ocurrió el domingo 19 de enero y rápidamente se viralizó a través de videos difundidos en redes sociales.

El partido se disputaba bajo la modalidad de eliminación directa y tenía lugar en la intersección de las calles México y Berutti. Según fuentes oficiales, la situación se desbordó al punto de requerir la intervención de efectivos de la Comisaría Primera, luego de que un llamado al 911 alertara sobre una pelea en plena vía pública.

La Banda del Moy, equipo de fútbol que protagonizó pelea / FB: La BANDA DEL MOY

¿Cuál es el estado de salud de la árbitra que fue agredida durante un partido de fútbol?

Además de la árbitra, Victoria Cruz, resultó herido el jugador Rodrigo Ortega, de 24 años, quien sufrió lesiones en la zona de la ingle y en la pierna izquierda. Debido a la intensidad de los golpes, debió ser trasladado en ambulancia al Hospital Penna, donde quedó en observación para una evaluación médica más exhaustiva. Afortunadamente, las heridas fueron calificadas como leves.

Uno de los aspectos más preocupantes del episodio es el impacto psicológico que sufrió Victoria Cruz. Según reportan en las últimas horas, la joven árbitra inició un tratamiento psicológico como consecuencia de lo vivido y manifestó que, al menos por ahora, no quiere volver a dirigir partidos. El temor y el estrés posterior al ataque marcaron un antes y un después en su corta carrera dentro del arbitraje amateur.

En paralelo, una oyente de la emisora La Brújula 24 aseguró que La Banda del Moy ya habría sido expulsada de otras ligas amateurs por reiterados episodios de violencia, un antecedente que ahora será evaluado por los organizadores de la Copa Potrero y por la Justicia.

¿Cómo reaccionaron los equipos de fútbol tras episodio de violencia?

Tras la viralización del video y la repercusión pública del caso, el equipo La Banda del Moy difundió un comunicado a través de sus redes sociales. “ Solamente queremos pedir disculpas a la gente por lo ocurrido ayer en la Liga Potrero, que ante una mala acción se reaccionó ”, expresaron en el texto.

En el descargo, el equipo evitó señalar culpables puntuales y reconoció la gravedad de lo sucedido. “ Sabemos qué pasó y hasta hubo una mujer quemada que intentaba separar, pero no vamos a victimizarnos ”, indicaron. Además, aseguraron que asumirán la responsabilidad correspondiente y que tomarán medidas internas para que un hecho similar no vuelva a ocurrir.

Mientras la investigación avanza, el violento episodio dejó miles de comentarios de internautas que esperan se investigue el hecho.

