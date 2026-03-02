Isa Castro, exintegrante de Acapulco shore, comparte impactante video entre lágrimas con el rostro golpeado

La influencer y exparticipante de “Acapulco shore”, Isa Castro, compartió un alarmante video en redes sociales en el que aparece llorando y diciendo: “Así me dejó”.

El clip generó gran preocupación e indignación entre sus seguidores, quienes comenzaron a cuestionar quién la habría golpeado.

Isa Castro, ex Acapulco Shore, aparece llorando y con la cara golpeada en impactante video. / Redes sociales

¿Quién golpeó a Isa Castro, exparticipante de “Acapulco shore”

En el video que la influencer Isa Castro publicó, se le escucha decir entre lágrimas: “Así me dejaron”. En las imágenes se le notaban fuertes golpes en el rostro: ojos hinchados, mejillas inflamadas, así como lesiones en la frente, labios y nariz.

Sus fans quedaron en shock. Sin embargo, poco tiempo después, Isa eliminó el contenido de sus historias.

No es la primera vez que Isa Castro comparte videos que generan preocupación y posteriormente los borra. De hecho, una de las historias más recientes en su cuenta de Instagram la muestra junto a su mascota. En el video escribió la frase: “Nada que una petunia no cure”, mientras suena de fondo la canción “El amor de mi herida”, de Carin León.

Cabe recordar que en abril de 2024, Isa Castro reveló que su pareja sentimental, Eduardo Majul, la agredió. De acuerdo con mensajes publicados en agosto de 2024, aseguró que la golpeó fuertemente y compartió un video donde él presuntamente la amenazaba con “mandarla a desaparecer” si le levantaba la voz.

“Yo sé que me lo advirtieron, pero una es pende... por amor”, dijo Isa Castro en otra historia este fin de semana, razón por la cual muchos de sus seguidores han señalado a Eduardo Majul

Isa Castro rompe el silencio y explica cómo terminó con el rostro golpeado

En un video difundido por Gabo Cuevas, exconductor de “Venga la alegría”, se compartió un audio de Isa Castro en el que aclaró que no fue golpeada directamente en el rostro por Eduardo Majul.

Según explicó, tras una fuerte discusión él aventó su celular por la ventana del coche. Ella se bajó para recogerlo y, cuando intentó regresar al vehículo, le pidió que le abriera la puerta. Sin embargo, él se negó y aceleró.

“No es como que él me pegó tal cual. Veníamos discutiendo, aventó mi celular por la ventana; yo me bajé del coche a buscarlo. Cuando lo tenía en la mano le dije: ‘Ábreme la puerta’. Él aceleró el coche lo más que pudo, dijo ‘ni madres’ y caigo con la cara; por eso traigo la cara como la traigo. Bendito Dios pude meter mi mano. Toda la gente que estaba en los locales me ayudó, pero no fue como que él me pegó. Así fueron las cosas”, explicó.

Sin embargo, en redes sociales varios internautas manifestaron su preocupación por la influencer y señalaron que podría estar encubriendo a su pareja.

“Lo sigue encubriendo… pero no la juzgo. Ojalá pueda encontrar la fuerza para salir de ahí”, expresó una usuaria, reflejando el sentir de otros seguidores que temen por su bienestar.

¿Quién es Isa Castro?

Isa Castro es creadora de contenido digital y se dio a conocer tras formar parte del reality “Acapulco shore”. Ingresó en la séptima temporada cuando tenía 24 años y aseguró ser originaria de la Ciudad de México.

Desde el principio generó polémica en “Acapulco shore” especialmente por roces con Manelyk González.Mantuvo un romance con Eduardo “Chile” Miranda, aunque después quedaron solo como amigos.

Su paso por “Acapulco shore” le abrió puertas en el mundo del entretenimiento y le permitió consolidar una comunidad sólida en redes sociales, donde actualmente supera el medio millón de seguidores.

También participó en el reality “Los 50” de Telemundo.

