Excolaboradora de “Hoy” denuncia agresión de su expareja; difunde audios, chats y fotos impactantes

En octubre del 2024, la conductora de televisión, Edna Monroy denunció públicamente haber sido víctima de violencia física por parte de su expareja. A través de sus historias de Instagram, mostró los moretones en su rostro y relató el infierno que vivió en una relación marcada por el abuso, el silencio y el desgaste emocional.

La conductora mexicana Edna Monroy, excolaboradora del programa Hoy, dio detalles de la violencia física por parte de su expareja, a quien identificó como Enrique “N”, consultor financiero de 50 años y hermano de Martín Fuentes, esposo de Jacky Bracamontes.

A través de sus historias de Instagram, la presentadora compartió fotografías de las lesiones que —asegura— forman parte de una carpeta de investigación ya iniciada ante las autoridades.

“Hace 5 meses fui víctima de mi expareja Enrique ‘N’. Estos hechos ya están denunciados. Voy a mostrar únicamente material que ya forma parte de la carpeta de investigación. Todo lo que van a ver forma parte de un proceso legal en curso”, explicó.

Mira: Exmodelo rompe el silencio y denuncia abuso en famoso reality y acusa que lo disfrazaron de infidelidad

La conductora Edna Monroy comparte brutales imágenes del ataque de su expareja. / Capturas de pantalla

Edna Monroy denuncia amenazas y filtra audio del ataque de su expareja

Según Edna Monroy las amenazas comenzaron meses antes de la agresión:“Desde mayo del 2024 ya amenazaba con lo que el 6 de septiembre de 2025 cumplió”, señaló.

Monroy relató que, tras una discusión, ambos se retiraron a sus respectivos domicilios, pero él la habría amenazado con hacerle daño a su mascota si no acudía a verlo.

“Después de una discusión cada quien se va a su domicilio y me dijo que si no acudía a su casa iba a matar a mi mascota Chabela. Ante el temor de que cumpliera su amenaza, acudí a su domicilio”.

La conductora difundió un audio que presuntamente corresponde a esa noche. En él se escucha:

—“¿Me madrea...?”

—“Sí te aventé a la mier...”.

—“¿Por qué me hiciste eso?”

—“Sácate ya, vete”.

En su relato, aseguró que durante la discusión fue empujada por las escaleras.

“En medio de la discusión, me aventó por las escaleras y me arrojó encima una caja con objetos en el interior. Regresé a buscar a mi gata, hubo un momento en el que perdí la consciencia. Cuando reaccioné desperté, estaba en el piso y con su mano me estaba asfixiando. No sé ni cómo logré salir. Pedí ayuda a unos policías, permanecí resguardada en una patrulla hasta que llegó un familiar”.

Mira: Juan Diego Covarrubias rompe el silencio sobre su matrimonio con Edna Monroy

La conductora Edna Monroy comparte brutales imágenes del ataque de su expareja. / Capturas de pantalla

¿Qué lesiones sufrió Edna Monroy por su expareja durante la agresión?

Edna Monroy mostró imágenes donde se aprecian múltiples hematomas en rostro, brazos, piernas y pies. De acuerdo con la información compartida, las lesiones físicas documentadas incluyen:

Laceración debajo de la ceja izquierda con sangrado activo.

Moretones y marcas de compresión en el cuello.

Lesiones y heridas en ambas rodillas.

Múltiples moretones en ambas piernas.

Lesiones visibles en ambos codos.

Cicatriz visible en el párpado, además de cicatrices en algunas extremidades.

Mira: Paco de la O habría perdido un diente tras morder a dos mujeres en supuesto altercado; asegura Ceriani

La conductora Edna Monroy comparte brutales imágenes del ataque de su expareja. / Capturas de pantalla

Edna Monroy exhibe chats donde su expareja intenta minimizar las agresiones y justificar la violencia

Edna Monroy también afirmó que un mes después del presunto ataque, su expareja se presentó en su lugar de trabajo. Asimismo, compartió capturas de conversaciones donde él niega haberla empujado por las escaleras, aunque admite haberla “jalado fuerte”.

En los mensajes, el hombre le expresa que la ama y que no quiere perderla. Sin embargo, Monroy fue contundente y aseguró que no podía perdonar el haber sido tratada de esa manera, ni el intento de asfixia y el empujón por las escaleras. “Créete tus mentiras. Yo se lo que vivi y lo que me hiciste.Y eso no te lo voy a perdonar jamás”.

La presentadora cerró su denuncia con un mensaje dirigido a otras mujeres que pudieran estar atravesando situaciones similares:

La conductora Edna Monroy comparte brutales imágenes del ataque de su expareja. / Capturas de pantalla

“La violencia no debe minimizarse ni distorsionarse ni invalidarse. Confío en las autoridades, sé que la Fiscalía está estudiando el caso. Espero que la justicia actúe conforme a la ley. Si estás viviendo algo parecido, no lo minimices y no te quedes en silencio”.El caso se encuentra en proceso legal y, hasta el momento, el señalado no ha emitido una postura pública más allá de los mensajes difundidos por la conductora.

¿Quién es Edna Monroy y en dónde ha trabajado?

Edna Monroy es una destacada presentadora mexicana que ha sabido unir su carrera en los medios con su pasión por el bienestar físico y emocional. Desde temprana edad se interesó por el deporte, el yoga y el autocuidado, lo que la llevó a certificarse como instructora de yoga y asesora en salud integral.

Su famma llegó como conductora del programa “Ponte fit” de Televisa Deportes, un espacio dedicado a la vida saludable, el ejercicio y la nutrición, donde logró consolidarse como un referente e inspiración para muchas mujeres.

También fue colaboradora del programa “Hoy”, especialmente en secciones donde compartía rutinas de yoga y tips ecológicos.

Mira: Famosa cantante denuncia en vivo a su expareja, un conocido intérprete, por agredir a mujeres: ¿Quién es?