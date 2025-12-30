Actriz de Mujeres asesinas fue hospitalizada tras ser golpeada por su expareja; así la encontraron

Luego de que se diera a conocer que María Liu, una tiktoker e influencer fue agredida durante una transmisión en vivo, se da a conocer que Romina Gaetani, actriz argentina, de 48 años, vivió horas de verdadera angustia luego de denunciar un episodio de violencia doméstica que terminó con ella hospitalizada.

El caso, que involucra a su expareja, el empresario Luis Ramón Cavanagh, salió a la luz tras su ingreso a un hospital y rápidamente generó conmoción en el medio artístico.

Romina Gaetani / Redes sociales

¿Qué le pasó a Romina Gaetani y por qué fue hospitalizada?

Todo ocurrió el domingo en una vivienda ubicada dentro del exclusivo Tortugas Country Club, en la zona de Tortuguitas, una zona residencial ubicada en Buenos Aires.

Según trascendió, Romina Gaetani se vio envuelta en una fuerte discusión con su expareja, que fue escalando hasta volverse violenta. La situación fue tan grave que se realizó un llamado al 911, lo que activó de inmediato el protocolo de emergencia.

El personal de seguridad dio la alerta al darse cuenta de que se trataba de una mujer agredida por su pareja, por lo que llamaron de inmediato a la policía. En cuestión de minutos llegaron los oficiales y una ambulancia para auxiliarla y trasladarla a un hospital.

Al ser atendida, la actriz presentaba un fuerte estado de nerviosismo y golpes visibles, motivo por el cual fue trasladada al Hospital de Pilar para ser revisada.

Romina Gaetani / Redes sociales

¿Qué denunció Romina Gaetani tras ser internada?

Aseguran que en el hospital, Romina Gaetani relató que el agresor había sido su expareja, Luis Ramón Cavanagh, de 59 años. La información fue dada a conocer públicamente por Ángel de Brito en LAM, donde se detalló que la actriz tenía marcas de agresiones físicas en brazos y cadera.

Más tarde, en el programa A la barbarossa, el abogado de Gaetani, Ignacio Trimarco, confirmó que el hecho ocurrió en medio de una discusión relacionada con el proceso de separación que se salió de control pues su ex se puso violento con ella. “Romina va hasta la puerta de la casa, comienza la discusión y lamentablemente empieza la agresión”, explicó el abogado.

Además, reveló que una amiga de la actriz también llamó para pedir ayuda luego de que Romina lograra comunicarse con ella.

¿Cómo está Romina Gaetani tras agresión de su expareja?

Afortunadamente, Romina Gaetani ya fue dada de alta y se encuentra resguardada en su departamento. Según confirmó su abogado durante una entrevista A la Barbarossa: “Está estabilizada, contenida y recibiendo la atención médica necesaria”. Si bien las lesiones fueron consideras como leves, los estudios médicos constataron golpes en brazos, piernas, espalda y cadera.

La actriz no ha dado declaraciones al respecto y se desconocen detalles de la agresión y el altercado que derivó en esta lamentable situación que muchas mujeres sufren hoy en día.

¿Quién es Romina Gaetani, actriz de Mujeres asesinas, víctima de agresión por su ex?

Romina Gaetani es una reconocida actriz argentina con una extensa trayectoria en teatro, cine y televisión. Su debut en la televisión llegó en 1998 con Verdad consecuencia, pero fue poco después, al sumarse al elenco juvenil de Verano del ’98 en Telefe, cuando comenzó a llamar la atención del público.

Sin embargo, el verdadero punto de quiebre en su carrera ocurrió en el año 2000, al dar vida a Luz Linares en la sexta temporada de “Chiquititas”, personaje que la convirtió en una de las figuras más queridas de Argentina.

Ha sido parte de producciones muy populares como:

“Verano del ’98'”

“Yago, pasión morena”

“Naranja y media”

“Mujeres asesinas”

En cuanto a su expareja, Luis Cavanagh fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia. Por el momento, no habría realizado una presentación formal, ya que la causa es reciente y continúa en etapa de investigación.

La fiscalía ya dispuso medidas de restricción de acercamiento para proteger a la actriz, mientras se define cómo avanza el proceso judicial.

