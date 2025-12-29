Famosa influencer es agredida por una mujer mayor en plena transmisión en vivo: “Te voy a golpear” VIDEO

Apenas a inicios del mes de octubre, Michelle Imán Schmukler, una influencer argentina, quien comparte en redes contenido sobre maternidad, estilo de vida, espiritualidad y su identidad religiosa, declaró ser víctima de un ataque por parte de un vecino, debido a la religión que ella profesa.

Ahora, un video se hizo viral en redes sociales y generó una intensa discusión pública luego de mostrar una confrontación entre una famosa influencer y una mujer mayor, ocurrida mientras la creadora de contenido realizaba una transmisión en vivo en plena vía pública. El incidente, captado de noche en una calle, provocó indignación y molestia en seguidores e internautas. ¿De quién se trata y qué sucedió exactamente?

¿Qué influencer fue agredida en plena calle, durante transmisión en vivo?

Las imágenes muestran a María Liu, una tiktoker e influencer, quien se encuentra grabando un video del tipo fit check, formato popular en plataformas como TikTok y YouTube, donde los creadores presentan el atuendo que llevan puesto. De manera inesperada, una mujer mayor se aproxima y cuestiona de forma agresiva el motivo de la grabación, acusando a la influencer de filmar a transeúntes sin su consentimiento.

La situación escala rápidamente a un intercambio verbal cargado de insultos. En el clip se escucha a la mujer lanzar amenazas directas como “ Te voy a dejar inconsciente ” y “ Te voy a golpear en la cara ”, mientras avanza hacia la joven con el puño levantado.

La influencer y su acompañante responden con gritos, visiblemente alteradas por la tensión del momento. Aunque la confrontación no pasó a mayores y no hubo contacto físico, el tono violento marcó el episodio.

Una señora envenenada de envidia ante el despliegue de juventud y fertilidad de una chica la agrede verbal y pretende golpearla. ¿Quién tiene la culpa...? Obvio dirán que de los hombres, que le lavan el cerebro a los seres de luz para que se agredan entre si. ☕#MundoSinHombres

¿Qué dijo la influencer María Liu, sobre la agresión que sufrió en plena calle?

Después del incidente, y según datos del DailyMail, María Liu acudió a una estación policial para denunciar el abuso verbal. De acuerdo con información confirmada por la policía de Boston a medios internacionales, no existió contacto físico entre ambas mujeres.

Tras la difusión del material, las redes sociales se polarizaron. Una parte significativa del público defendió a María Liu, argumentando que la calle estaba prácticamente vacía y que la influencer no obstruía el paso ni molestaba a terceros. Para estos usuarios, la reacción de la mujer fue desproporcionada e injustificada. Otros, sin embargo, cuestionaron la práctica de grabar contenido en espacios públicos.

Aun así, la mayoría de los comentarios coincidieron en que ninguna diferencia de opinión justifica amenazas de violencia. El video ya no aparece en las redes sociales de la influencer, y muchos preguntan la razón que la llevó a eliminarlo, pero no ha respondido.

¿Quién es María Liu y qué contenido hace?

María Liu es una creadora de contenido digital e influencer que ha ganado visibilidad en redes sociales por su estilo, presencia frente a la cámara y participación activa en tendencias juveniles de plataformas como TikTok y YouTube.

Su contenido se centra principalmente en moda, estilo de vida y videos espontáneos grabados en espacios urbanos, donde conecta con una audiencia joven interesada en la autoexpresión y la cultura digital contemporánea.

