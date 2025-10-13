Famosa comediante es acusada de patear a un niño en plena calle, ¡por pedirle una foto! ¿Está en prisión?

La comediante y activista se encuentra en el centro de una investigación legal que ha captado la atención del mundo del entretenimiento. De acuerdo con reportes de el Daily mail, las autoridades confirmaron que abrieron un caso por el presunto delito de “violencia voluntaria contra un menor” luego de un incidente ocurrido en plena calle. ¡Te contamos todo lo que pasó!

Nawell Madani / Captura de pantalla

¿Qué ocurrió exactamente entre Nawell Madani y el niño?

Según el portal Entrevue.fr el pasado 6 de octubre de 2025, alrededor de las 22:30 horas, Nawell Madani, comediante y actriz belga-francesa, fue acusada de agredir a un niño de seis años en los Campos Elíseos de París. Según el relato difundido del padre del menor, el niño se acercó a Madani junto con sus hermanos para solicitarle una fotografía. De acuerdo con los reportes, ante la insistencia del niño, la comediante presuntamente reaccionó violentamente, dándole una patada en el pecho que lo derribó al suelo

Según lo difundido en el portal, el menor fue trasladado al Hospital Necker, donde fue evaluado por un médico personal. Además, se dio a conocer que aunque no se encontraron lesiones graves, el niño presentó dolor en el pecho y un estado de shock. Los reportes locales apuntan a que la familia presentó una denuncia ante la policía, y las autoridades francesas ya investigan los hechos.

Nawell Madani / Captura de pantalla

¿Quién es Nawell Madani?

Nawell Madani, nacida el 25 de octubre de 1983 en Bélgica, es una de las figuras más conocidas del stand-up francés y belga. Su carrera despegó en 2012 gracias al Jamel Comedy Club, plataforma que impulsó a varios comediantes emergentes en Francia. Antes de dedicarse a la comedia, Madani exploró la danza y la coreografía.

Se ha destacado por abordar temas sensibles relacionados con la cultura del norte de África y los desafíos de las mujeres en el ámbito artístico. Entre sus proyectos más importantes se encuentran el espectáculo unipersonal C’est moi la plus belge! , la película semiautobiográfica C’est tout pour moi! (2017) y la serie de Netflix Jusqu’ici tout va bien (2023). Además, ha utilizado su influencia para promover causas sociales y dar visibilidad a comunidades minoritarias.

Nawell Madani / Captura de pantalla

¿Cuál es el estado actual de la investigación contra Nawell Madani?

De acuerdo con reportes de medios locales, Nawell Madani se presentó voluntariamente ante las autoridades parisinas donde explicó que actuó por miedo a un posible robo. Según su versión, fue seguida por varias personas desconocidas y, al sentir una presencia cerca de su bolso, reaccionó instintivamente. Su equipo legal ha declarado que la comediante está cooperando plenamente con las autoridades y confía en que se aclararán los hechos.

Hasta el momento, Nawell Madani no se ha pronunciado públicamente sobre el incidente.

Además, se ha difundido en diferentes medios que las autoridades de justicia de París están recabando información y testimonios para esclarecer la situación y determinar si procede presentar cargos formales. La gravedad de la acusación implica que, de confirmarse la culpabilidad, podrían existir consecuencias legales importantes para la artista. Asimismo, trascendió que la familia del menor ha solicitado que se haga justicia y que Madani ofrezca una disculpa pública.

