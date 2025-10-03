Denuncian a exjugador del Cruz Azul de la Liga MX por violencia física a influencer: “Le mostré mis heridas”

Hace unas semanas, Thomas Partey, exjugador del Arsenal de Inglaterra, fue acusado de abuso por tres mujeres, razón por la que fue dado de baja del equipo de manera inmediata.

Luego de eso, un futbolista que jugó para el Cruz Azul de la Liga MX, ha sido denunciado públicamente por una modelo e influencer, quien asegura haber sido víctima de violencia física durante una visita que realizó por invitación del jugador. Según su testimonio, los hechos ocurrieron en el marco de una reunión privada que se tornó violenta, dejando secuelas físicas y emocionales en la joven de 20 años. ¿De quién se trata?

¿Qué famoso exfutbolista de la Liga MX está acusado de presunta violencia física?

Durante su intervención en el programa peruano de espectáculos “Amor y fuego”, Antonella Reyes, modelo e influencer uruguaya, relató una serie de hechos que habrían ocurrido durante su estadía en Lima, Perú, tras ser invitada por Pablo Ceppelini, actual jugador del Alianza Lima de Perú y exjugador del Cruz Azul de México.

Según detalló, la agresión habría ocurrido el primer día de su llegada .

“Lo conocí el viernes, me terminé yendo el lunes. Cuando pasó lo que pasó, le pedí que cambie el pasaje lo antes posible. El primer día todo normal, luego pasó lo del ahorque. (¿Te ahorcó?) Sí, el primer día sí teniendo... Claro que me asusté, si no podía respirar” Antonella Reyes, para programa “Amor y fuego”

“Lo empujé y empecé a toser. Él me dijo: ‘Perdón, se me fue la mano’”, agregó.

Además, mencionó que el comportamiento del jugador se tornó posesivo y que, pese a mostrarle las heridas en su cuerpo, él restó importancia a su estado físico. “ Me dijo: ‘Es que eres muy blanca y te marcas fácil ’”, aseguró.

La joven también afirmó que Ceppelini la obligó a mantener... sin su consentimiento en otra ocasión, cuando él regresó a casa tras un partido. “ Me despertó porque es obsesivo por tener... y me obligó a hacerlo ”, sostuvo.

¿Qué respondió Pablo Ceppelini a las acusaciones de Antonella Reyes?

Frente a la creciente ola de críticas y reacciones en redes sociales, Pablo Ceppelini decidió romper el silencio. A través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, negó todas las acusaciones vertidas en su contra y aseguró que se trata de un intento de difamación.

“Quiero desmentir públicamente las falsas afirmaciones sobre mi persona y sobre hechos que no corresponden a la verdad, y menos sobre actos que rechazo” Pablo Ceppelini, jugador de 34 años

Además, anunció que tomará medidas legales para defender su honor: “ Tomaré las medidas legales que correspondan, incluyendo las que afecten mi imagen y reputación. Nadie tiene derecho a manchar mi honra” .

Hasta el momento, Ceppelini no ha brindado entrevistas ni ha emitido mayores declaraciones públicas más allá del breve comunicado en sus redes sociales. El jugador continúa entrenando con normalidad, en medio de la controversia.

¿Quién es Pablo Ceppelini, jugador acusado de violencia física?

Pablo Daniel Ceppelini Gatto nació en Montevideo, Uruguay, en 1991. Aunque no hay muchos detalles sobre su infancia, el fútbol empezó para él desde temprana edad.

Pablo Ceppelini debutó profesionalmente en 2009 con Bella Vista, club uruguayo donde se destacó por su buena técnica y capacidad de organización en el mediocampo. Su rendimiento llamó la atención rápidamente, siendo considerado una de las jóvenes promesas del fútbol charrúa.



En 2011, Ceppelini fue fichado por el Cagliari Calcio de la Serie A italiana . Después de su experiencia europea, Ceppelini regresó a Uruguay para jugar en clubes como Montevideo Wanderers, Boston River, y Danubio.

. Después de su experiencia europea, Ceppelini regresó a Uruguay para jugar en clubes como Montevideo Wanderers, Boston River, y Danubio. Su gran salto lo dio en 2019, cuando fue fichado por Atlético Nacional de Colombia . En el club verdolaga vivió uno de los mejores momentos de su carrera, siendo figura. Marcó varios goles importantes y fue clave en torneos nacionales e internacionales.

. En el club verdolaga vivió uno de los mejores momentos de su carrera, siendo figura. Marcó varios goles importantes y fue clave en torneos nacionales e internacionales. En 2020, Ceppelini fue contratado por Cruz Azul de la Liga MX . Sin embargo, no tuvo muchas oportunidades en el equipo cementero y fue cedido nuevamente a Peñarol de Uruguay.

. Sin embargo, no tuvo muchas oportunidades en el equipo cementero y fue cedido nuevamente a Peñarol de Uruguay. En 2024, Ceppelini firmó por Alianza Lima, uno de los clubes más importantes del fútbol peruano

