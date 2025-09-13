Presunto agresor de Laura Vignatti queda libre, una de sus ex habla: “Lo escuché planear la muerte de Laura”

Una reconocida actriz radicada en México reveló el infierno que vivió durante meses en manos de su expareja. La actriz de 36 años con una sólida carrera en la televisión mexicana, había generado inquietud entre sus seguidores y el medio artístico. Contó que durante meses fue víctima de violencia física y psicológica por parte de su expareja, quien la mantuvo encerrada y la alejó completamente de su entorno. ¿Quedó libre?

¿De qué acusó la actriz Laura Vignatti a su expareja Salvador ‘N’?

Laura Vignatti, reconocida por su participación en telenovelas y proyectos televisivos mexicanos, sorprendió a sus seguidores en 2023 al volver a las redes sociales con una publicación devastadora. En una imagen donde se la ve en el set de su última telenovela, la actriz escribió:

“Esta fue la última foto que me tomé grabando la novela. La cual no pude terminar porque una persona, después de golpearme, me encerró y no me permitió regresar. Así como también me borró 500 fotos de mis redes y casi todos mis contactos de aquí y mi teléfono”. Laura Vignatti vía redes sociales

En 2023, Laura Vignatti denunció públicamente a Salvador N por ejercer violencia física, emocional y psicológica en su contra, además de haberla mantenido retenida contra su voluntad en su propio domicilio.

Las autoridades de la Ciudad de México informaron que el viernes 23 de mayo, Salvador fue detenido en la colonia Doctores. Tras ser denunciado por su última esposa, Priscila Sand, de abuso y secuestro.

Autoridades de la CDMX “La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informa que la mañana del viernes 23 de mayo fue aprehendido un hombre, identificado como Salvador ‘N’, por su probable participación en el delito de violencia familiar y violación en agravio de Priscila Sand, de 26 años y de nacionalidad argentina”.

Ahora es precisamente Priscila quien revela que su presunto agresor quedó en libertad.

¿Quién es Priscila Sand, quien también acusó a Salvador N?

Además de Laura Vignatti, hubo otra mujer que también acusó a Salvador N de ejercer violencia contra ella durante su relación. Este fue el caso de Priscila Sand, quien comenzó a vincularse Salvador N semanas después de que él terminara su relación con Vignatti.

Según Priscila, desde mediados de 2023, Salvador N habría controlado completamente su vida, sometiéndola a una vigilancia permanente a través de cámaras, micrófonos y sensores instalados en la casa.

Además, Sand reveló que el domicilio contaba con una habitación tipo “cuarto de pánico”, supuestamente, diseñada para mantenerla retenida. Priscila afirmó en su declaración: “Estuve prácticamente secuestrada durante dos años”.

Detienen al secuestrador de Laura Vignatti / IG: @lauravignatti

¿Salvador N, expareja de Laura Vignatti y Priscila Sand, quedó en libertad tras ser detenido?

Al igual que Laura Vignatti, Priscila Sand también acusó a Salvador de tener conductas violentas durante su relación. A pesar de ser detenido en mayo de este año, Priscila reveló que él fue liberado hace unos días.

“Salvador hoy camina libre en las mismas calles que yo”. Priscila Sand

Priscila Sand acusó a Salvador N de mantenerla escondida por casi dos años, fue hasta abril del 2024 que logró tener contacto con su hermana para poder planear su escape.

En el vídeo donde Priscila Sand acusa a Salvador N de violencia física y psicológica, tomó de ejemplo el caso de Laura Vignatti, con quien Salvador presuntamente tuvo el mismo modus operandi, revelando que él planeó atentar contra la vida de Vignatti:

“No soy la única. (..) Todas vivieron lo mismo, secuestro, violación, violencia física y todas fueron silenciadas con amenazas. (...) Lo escuché planear la muerte de Laura” Priscila Sand

En una entrevista con Infobae, Sand expresó su preocupación por la seguridad de su familia en Buenos Aires y pidió que su caso se difundiera ampliamente. Explicó que no puede salir de México porque su agresor la denunció por “sustracción de menores”, lo que ha generado una Alerta Ámber sobre su hijo.

¿Quién es Laura Vignatti y en qué proyectos ha trabajado?

Laura Vignatti es una actriz y modelo argentina reconocida principalmente por su trabajo en telenovelas mexicanas. Nació en la ciudad costera de Mar del Plata y comenzó su carrera artística como modelo en Argentina, donde rápidamente captó la atención por su carisma frente a las cámaras y su presencia escénica.

Posteriormente, decidió mudarse a México para ampliar sus horizontes profesionales, país donde desarrolló la mayor parte de su carrera actoral. Fue en la televisora de San Ángel donde encontró sus primeras oportunidades importantes, apareciendo en producciones que le permitieron destacar en el mundo de la televisión hispanoamericana.

Entre sus participaciones más conocidas se encuentran:



“Mi marido tiene familia” (2017–2019): Interpretó a Daniela Córcega,

“El amor invencible” y otros proyectos de corte dramático y romántico donde compartió créditos con actores reconocidos en el ámbito hispano.

A pesar de su éxito profesional, la vida personal de Laura Vignatti dio un giro inesperado en mayo de 2023, cuando tras varios meses de ausencia del ojo público, reapareció en redes sociales.

