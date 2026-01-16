Mauricio Mancera es ‘agredido’ por invitado en ‘Sale el sol’; ¡le estrellaron un florero en la cabeza!

En medio de las especulaciones de una supuesta pelea entre Paulina Mercado y Tanya Vázquez, conductoras de ‘Sale el sol’, Mauricio Mancera, otro de los presentadores del matutino, vivió un momento bastante peculiar durante la más reciente emisión del programa. Esto es lo que pasó.

Mau Mancera y Diego Arozamena / Redes sociales

¿Mauricio Mancera se peleó con un invitado en ‘Sale el sol’?

En la emisión de este viernes 16 de enero de ‘Sale el sol’, se tuvo de invitado al prop master, Diego Arozamena. Todo fluía con normalidad, Arozamena estaba hablando sobre la importancia de los objetos en una película, cuando, de repente, golpeó a Mauricio Mancera con un florero.

Y es que, en algún punto, Mau le pidió que dijera una “poesía”. Diego se inspiró y dijo sus mejores palabras. No obstante, el conductor se dijo insatisfecho, por lo que el especialista no dudó en decir: “Entonces hazlo tú” y después estrelló un florero en la cabeza.

Lejos de lo que se pudiera pensar, todo fue planeado con el objetivo de que el experto pudiera ejemplificar el uso de los objetos de vidrio falsos en una película. Tras la “escena”, los presentes celebraron “la gran actuación de Mau” y agradecieron a Diego por haber asistido al programa.

“No se siente absolutamente nada. Muchas gracias. Muchas veces uno se pregunta cómo sucede la magia del cine. Nada en el cine está allí por accidente, siempre hay un talentoso”, expresó.

Para finalizar, Mau aseguró que lo ocurrido quedará “para la historia” del programa y reiteró que no había sentido ninguna clase de dolor por el golpe.

¿Quién es Diego Arozamena, invitado de ‘Sale el sol’ que “golpeó” a Mauricio Mancera?

Diego Arozamena es un prop master que se encarga de la utilería en las películas. Según su currículum en Linkedin, lleva varios años trabajando en la industria y ha colaborado en grandes productoras.

También se señala que “tiene un diplomado en Cinematografía de Altra Fílmica, un curso de Marketing empresarial, curso de Producción cinematográfica y otro par de cursos de la galería adobe que manejo en nivel intermedio”.

Es muy activo en redes sociales, en las que comparte todo lo relacionado con su trabajo y la importancia que tiene este las producciones de cine. También ofrece sus servicios a través de ellas.

¿Habrá despidos en ‘Sale el sol’?

Hace poco, Javier Ceriani reportó que, presuntamente, Paulina Mercado y Tanya Vázquez tendrían una fuerte enemistad. Incluso, informó que, supuestamente, tuvieron una gran pelea recientemente en el foro de ‘Sale el sol’.

Ceriani dijo que, presuntamente, Paulina le tiene “celos” a Tanya y estaría cansada de su supuesta “falta de profesionalismo”. Mercado se habría ido a quejar con los ejecutivos, quienes le dijeron a Vázquez que una pelea más y quedaría fuera del programa.

Hasta el momento, se desconoce si este conflicto sucedió realmente, pues ninguna de las partes lo ha confirmado. No obstante, y según Ceriani, todos los que presenciaron la presunta pelea habrían firmado un contrato de confidencialidad.

