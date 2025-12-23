Conductor de Sal el sol falta al programa por una cirugía de emergencia: ¿Cuál es su estado de salud?

Una ausencia inesperada llamó la atención de la audiencia de Sale el sol, luego de que uno de sus conductores no se presentó en la emisión del programa matutino, desatando preguntas entre los televidentes. Minutos después se dio a conocer que la razón de su falta fue que se sometió a una cirugía, motivo por el cual se encuentra en proceso de recuperación. Aquí te contamos de quién se trata y qué se sabe sobre su estado de salud.

¿Qué conductor no asistió a Sale el sol?

Durante la transmisión de Sale el Sol, los conductores aclararon la situación de Pepe Bandera y explicaron que su ausencia se debe a que atraviesa un proceso de recuperación tras una cirugía.

El comentario se dio de manera breve, con el objetivo de tranquilizar a la audiencia y evitar especulaciones, destacando que se trata de un tema de salud atendido a tiempo y bajo supervisión médica.

Pepe Bandera explicó su ausencia en Sale el Sol luego de una cirugía. / Foto: Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud de Pepe Bandera HOY, 23 de diciembre?

Pepe Bandera compartió detalles sobre su estado de salud luego de ausentarse de Sale el Sol, aclarando que se encuentra en proceso de recuperación tras una cirugía y que su evolución es estable. A través de un mensaje dirigido a sus compañeros y a la audiencia, el conductor explicó que, aunque su intención era presentarse en el programa, las molestias posteriores a la intervención se lo impidieron.

“Hola a toda mi gente de Sale el sol. Mi intención era estar hoy ahí con ustedes pero como ven sigo como si me hubieran dado una buena paliza”, expresó con humor, al tiempo que mostró que aún tenía inflamación en el rostro, tapones en la nariz y dolor, aunque señaló que ya había dejado de sangrar y comenzaba a notar mejoría.

Más adelante, Pepe comentó que espera que al día siguiente le retiren los tapones y que, poco a poco, la inflamación ha disminuido, lo que le permite sentirse de mejor ánimo. A pesar de no poder hablar con normalidad y de la incomodidad propia del procedimiento, aseguró encontrarse “de bien y de buenas” y agradeció el apoyo recibido.

“Siento que se me ha deshinchado la cara. Me da pena no estar ahí con ustedes, así de gangoso, pero espero verlos pronto. Les mando un abrazo grande y felices fiestas”, puntualizó.

Durante la transmisión, Ana María Alvarado, conductora de Sale el sol, amplió la información y explicó que la cirugía a la que fue sometido Pepe Bandera fue completamente funcional. Detalló que le retiraron los cornetes debido a problemas respiratorios, con el objetivo de que pudiera respirar mejor. Subrayó que no se trató de un procedimiento estético y que, aunque el conductor tenía la intención de acudir al programa, su estado no se lo permitió, por lo que ahora se encuentra enfocado en su recuperación para regresar una vez que esté en condiciones óptimas.

Pepe Bandera explica cuál es su estado de salud tras ausentarse de Sale el sol. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Pepe Bandera, conductor de Sale el sol?

Pepe Bandera es conocido por el público como uno de los conductores de Sale el Sol, pero su trayectoria profesional va mucho más allá de la televisión. Su nombre completo es José Bandera Quijano y se desempeña como médico en el Centro Médico ABC. Su formación académica comenzó en la Universidad Anáhuac, donde se tituló como Médico Cirujano, consolidando desde entonces una carrera enfocada en la atención clínica y especializada.

Posteriormente, continuó su preparación en la Universidad Nacional Autónoma de México, institución en la que realizó la especialidad en Gastroenterología, así como la especialidad y subespecialidad en Endoscopía. Gracias a esta sólida formación, Pepe Bandera ha desarrollado una carrera médica centrada en procedimientos endoscópicos y atención especializada, combinando su labor en el ámbito de la salud con su faceta como comunicador, lo que le ha permitido acercar temas médicos al público de manera clara y accesible.

