Mauricio Mancera anuncia la llegada de un nuevo miembro a su familia ¡pura ternura tras una trágica pérdida!

Mauricio Mancera compartió que su familia crece con la llegada de un nuevo integrante, noticia que dio a conocer a través de redes sociales. El conductor mostró este momento personal con sus seguidores y presentó públicamente al nuevo miembro, generando reacciones entre quienes siguen de cerca su vida fuera de la televisión. Aquí te contamos qué compartió Mancera y los detalles de esta nueva etapa.

Mauricio Mancera confirmó que su familia se agrandó. / Foto: Instagram/@maumancera

¿Qué integrante de la familia de Mauricio Mancera murió?

La llegada de un nuevo integrante a la familia de Mauricio Mancera ocurre después de un momento personal que el conductor compartió públicamente en diciembre pasado: la muerte de Xóchitl, su perrita de raza xoloitzcuintle, quien lo acompañó durante 11 años. En ese momento, Mancera utilizó sus redes sociales para despedirse de ella y expresar lo que significó su presencia en su vida.

Al comunicar su pérdida, el conductor escribió un mensaje dirigido a su mascota, en el que dejó constancia del vínculo que compartieron y del lugar que ocupó dentro de su familia. “Gracias por estos 11 años Xóchitl, mi vida fue mucho mejor contigo en ella! Tu manada siempre siempre te vamos a extrañar! Ojalá te haya podido regresar un poco de la alegría que me diste a patas llenas!”, expresó.

Ahora, con la presentación del nuevo miembro de la familia, Mancera marca una nueva etapa después de esa despedida. El anuncio se da en un contexto en el que el conductor ha compartido con su audiencia tanto momentos de pérdida como cambios importantes en su vida personal.

Mauricio Mancera anunció la llegada del nuevo integrante tras la pérdida de su perrita Xóchitl. / Foto: Redes sociales

Mauricio Mancera da la bienvenida a nuevo integrante a su familia

Mauricio Mancera adoptó a un nuevo perrito llamado Dragón, quien a partir de ahora forma parte de su familia. La adopción fue compartida por Erika Fernández, fundadora de Amor sin raza, organización que acompañó el proceso y dio a conocer cómo se concretó este encuentro después de que Dragón pasara varios años sin ser adoptado.

De acuerdo con Fernández, Dragón había esperado durante mucho tiempo a que alguien lo eligiera y pudiera integrarse a un hogar. La fundadora explicó que el inicio de este año marcó un cambio importante para el perrito, al dejar atrás la espera y comenzar una nueva etapa. En sus palabras, “Hoy, Dragón empezó el año como siempre debió haberlo empezado: en casa. Después de años esperando, de no ser elegido, de no pertenecer a nadie, hoy alguien por fin lo miró y dijo ‘ven, este lugar es tuyo’”.

Fernández también detalló que el proceso de adopción se dio luego de que Mancera conociera la historia de Dragón y leyera su carta, lo que fue determinante para que tomara la decisión. Sobre ese momento, señaló: “Ayer Mau leyó su carta y algo se movió”, explicando que la adopción ocurrió meses después de que el conductor atravesara la pérdida de una de sus perritas.

Finalmente, la fundadora de Amor sin raza compartió que la llegada de Dragón a su nuevo hogar representa una continuidad en el vínculo que Mancera tiene con sus mascotas. “Hace unos meses perdió a una de sus perritas, y creemos con el corazón entero que darle una oportunidad a otro perro es una forma hermosa de honrar a los que ya se fueron”, escribió, al tiempo que explicó que Dragón comenzó a integrarse a una dinámica familiar que ahora forma parte de su día a día.

Mauricio Mancera adoptó un perrito. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Mauricio Mancera sobre la llegada de Dragón?

Mauricio Mancera compartió cómo han sido los primeros días de Dragón en casa y habló del proceso de adaptación tras su llegada. El conductor contó detalles de la convivencia cotidiana con el nuevo integrante de su familia, enfocándose en cómo ha sido la dinámica durante las primeras noches y rutinas dentro del hogar.

Al relatar su experiencia, Mancera explicó que Dragón se ha ido integrando poco a poco y que ya comienza a interactuar con el resto de sus perros. Sobre esto, comentó: “Dragón es un rockstar, tiene fans en todos lados, me preguntan cómo pasó la noche, el güey se portó re bien, lo tuve que separar a la hora del desayuno porque salió gandalla, me estaba dejando sin comida a Greñas”, relató en sus historias de Instagram.

El conductor también habló de los ajustes que ha tenido que hacer para que la convivencia funcione mejor, especialmente durante la hora de la comida. “Entonces ya decidí que va a desayunar aparte porque no come, devora”, explicó, al tiempo que señaló que el proceso ha sido positivo. “Pero anda contento, paseándose y adaptándonos todos, pero lo veo muy bien”, concluyó, al referirse a los primeros días de Dragón en su nuevo hogar

