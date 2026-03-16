Carlos Trejo arremete contra victoria de Alfredo Adame en el Ring royale 2026, ¿expone fraude? “No fue legal”

La larga rivalidad entre el actor Alfredo Adame y el investigador Carlos Trejo finalmente llegó al Ring royale 2026. Después de más de dos décadas de enfrentamientos, insultos y acusaciones públicas, ambos personajes se enfrentaron en una pelea de boxeo que terminó con la victoria de Adame por nocaut en el primer asalto. Posteriormente, la inconformidad se hizo presente en el “Cazafantasmas”... ¿tachó de tramposo a Alfredo?

Carlos Trejo vs Alfredo Adame / Redes sociales

¿Cómo fue la pelea entre Alfredo Adame y Carlos Trejo en el Ring royale 2026?

Carlos Trejo fue el primero en aparecer rumbo al cuadrilátero con una actitud desafiante. Durante su entrada evitó responder preguntas de la conductora Montserrat Oliver, lo que provocó reacciones divididas entre el público.

Minutos después apareció Alfredo Adame, quien ingresó acompañado de música rap y se mostró más cercano con los asistentes. Antes de subir al ring, el actor aseguró sentirse preparado para el combate y prometió dar un buen espectáculo.

Cuando sonó la campana, Trejo salió agresivo desde el primer instante. Durante los primeros segundos conectó varios golpes que sorprendieron a Adame e incluso lo enviaron a la lona.

El intercambio de golpes fue intenso. Ambos contendientes mostraron dificultades para mantener el equilibrio en distintos momentos, producto de los impactos recibidos. No obstante, Adame logró reaccionar rápidamente. Tras recuperarse del golpe inicial, comenzó a lanzar una serie de derechazos al cuerpo y al rostro de Trejo.

En los últimos segundos del primer asalto, un golpe contundente impactó de lleno en Trejo y lo envió a la lona. El referee inició la cuenta, pero el “Cazafantasmas” no logró ponerse de pie antes del límite. El combate terminó oficialmente a los 2 minutos con 52 segundos del primer round, decretando la victoria de Alfredo Adame por nocaut .

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¿Qué dijo Carlos Trejo sobre la victoria de Alfredo Adame en el Ring royale 2026?

Al finalizar la pelea entre Alfredo Adame y Carlos Trejo, ambos famosos mostraron una sorprendente faceta, pues más allá de enfrentarse o discutir verbalmente, hicieron las paces. En un principio Carlos aceptó la derrota y hasta un beso se dieron.

Ante la sorpresa de internautas, el asunto no terminó solo ahí. Horas después reapareció Carlos Trejo en su cuenta oficial de Instagram para analizar el momento cumbre de la pelea: el derechazo de Adame que terminó con el combate.

El “Cazafantasmas” publicó la imagen en la que Alfredo le propina el golpe, junto al siguiente mensaje:

Termino en paz con ADAME, pero el golpe qué se me dio fue un codazo no es legal. Y NO LO MARCARON. Carlos Trejo

Según usuarios en redes, en la grabación que Trejo comparte, sí se puede observar el uso del antebrazo del conductor en su rostro, algo que no está permitido.

¡Te dejamos el vídeo!

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¿Poncho de Nigris respondió a las palabras de Carlos Trejo?

En plena madrugada Carlos Trejo mostró su inconformidad con la decisión del Ring royale 2026, ya que para él, fue un golpe ilegal. Casi de manera inmediata, Poncho de Nigris, creador del evento, decidió responder en la publicación del “Cazafantasmas”.

El exparticipante de La casa de los famosos México respondió:

Jajaja no mms ya no le muevas. Poncho de Nigris

El influencer regio decidió no entrar en conflicto y alimentar esta nueva polémica. En sus redes sociales no ha hecho nuevos comentarios sobre dicha situación. Seguidores de Carlos Trejo señalan que sí fue ilegal, aquí algunos comentarios:



“Fue un codazo claro”,

“Eso es cierto, la pelea la ganó usted” y,

"¡Carlos tú ganaste!”.

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