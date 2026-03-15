Ring Royale 2026: ¿Quién ganó cada pelea? Resultados entre Adame vs Trejo, Karely vs Marcela Mistral

Ring Royale 2026 se celebra hoy domingo 15 de marzo. La expectativa alrededor de este evento colapsa las redes sociales debido a los enfrentamientos entre figuras del espectáculo, influencers y personalidades del entretenimiento. La primera edición del evento pone sobre el ring a personajes icónicos ¡que han tenido polémicas personales! ¿Se arregla todo sobre el cuadrilátero? Aquí la lista completa de ganadores.

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Esto pesaron algunos de los participantes del Ring Royal / Laura Palmer

¿A qué hora comenzará el Ring Royale 2026?

El evento Ring Royale 2026 se lleva a cabo hoy domingo 15 de marzo a las 18:00 horas (tiempo del centro de México). ¿La sede? La Arena Monterrey.

Desde semanas previas al evento, varios de los participantes compartieron en redes sociales parte de su preparación física y mental para enfrentar a sus rivales. También se realizaron actividades previas como el pesaje oficial, que tuvo lugar el sábado 14 de marzo y fue compartido a través de las cuentas oficiales del evento.

Durante el pesaje se registraron momentos de tensión entre algunos de los participantes. En videos publicados en redes sociales del evento se observaron empujones y discusiones entre algunos rivales que se enfrentarán en el cuadrilátero, lo que incrementó la expectativa del público.

Entre los enfrentamientos que más atención han generado destacan el de Karely Ruiz contra Marcela Mistral, así como el de Aldo de Nigris frente a Nicola Porcella.

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Alfredo Adame denuncia golpes por parte del esposo de Karely antes de la ceremonia de pesaje del Ring Royal / Laura Palmer

¿Cómo ver las peleas de Ring Royale 2026 en vivo y gratis?

El evento Ring Royale 2026 podrá verse completamente gratis y en vivo por Imternet. La transmisión estará disponible en las cuentas oficiales de Ring Royale en diversas plataformas digitales, lo que permitirá seguir el evento en tiempo real desde distintos dispositivos.

Las plataformas donde se podrá ver la transmisión son:



YouTube

TikTok

Twitch

Todas las transmisiones estarán disponibles a través de la cuenta @ringroyalefights, donde también se han compartido videos previos, contenido de entrenamiento y material promocional de los participantes.

De acuerdo con la información difundida por los organizadores, la transmisión iniciará desde el arranque del evento, por lo que se recomienda conectarse desde la hora señalada para seguir cada combate y los momentos previos a las peleas.

Además de los combates de box, el evento también contará con presentaciones musicales y batallas de freestyle. Entre estas últimas se encuentran los enfrentamientos entre Azcino y Azuky, así como RC frente a Ghetto Living. El espectáculo musical estará a cargo del cantante de regional mexicano Luis R. Conriquez, quien interpretará algunos de sus temas durante el evento.

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¿Quiénes ganaron el Ring Royale 2026 y cuál es la cartelera completa?

La primera edición de Ring Royal 2026 reunirá a diversas figuras del entretenimiento en una serie de combates que se desarrollarán durante la noche. Esta es la cartelera completa confirmada para el evento:

Peleas de box:



Alfredo Adame vs Carlos Trejo

Karely Ruiz vs Marcela Mistral

Aldo de Nigris vs Nicola Porcella

Alberto del Río vs Chuy Almada

Abelito vs Bull Terrie

Ronny vs Yoiker

Pelea en parejas:



La Kyliezz y Georgiana vs Alexis Mvgler y Velvetine

Con esta cartelera, Ring Royale 2026 reunirá a figuras de distintos ámbitos del entretenimiento, desde actores y conductores hasta influencers y creadores de contenido digital.

Información en desarrollo...

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