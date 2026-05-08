¿Murió Alfredo Adame? ‘Sufre’ síntomas de un infarto y preocupa a La mansión VIP ¡Fue atendido por paramédicos!

Alfredo Adame encendió las alarmas tras mostrar signos de estar sufriendo un infarto dentro de ‘La mansión VIP’. Y es que, según comentaron sus compañeros, el actor presuntamente había consumido Viagra, una pastilla que usan aquellos con problemas para tener intimidad. ¿Todo fue una broma? Te contamos todo lo que pasó.

Alfredo Adame / Mezcalent

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¿Qué le pasó a Alfredo Adame en ‘La mansión VIP’?

Las cosas iban fluyendo con normalidad dentro de ‘La mansión VIP’ cuando, en algún punto, Alfredo Adame dijo sentirse mal. Kim Shantal y otra de las habitantes comenzaron a “echarle aire”, mientras que el actor continuaba mostrando síntomas de una “taquicardia”.

Cuando se quiso levantar, se desplomó y cayó al piso, por lo que el resto de los participantes no dudó en ir a auxiliarlo. En medio de la aparente crisis, se reveló que Aida Victoria le había dado una pastilla de Viagra.

“Ayúdenme, por favor, muchachos. Levántenlo”, expresó una de las participantes. En tanto que ‘la Jessu’ regañaba a Aida por haberle dado ese medicamento, resaltando que Adame ya era un “señor grande” y podría tener problemas cardíacos.

Los paramédicos tuvieron que entrar a las instalaciones a revisarlo. Fue justo en este momento que Alfredo dijo que todo era una broma. Sus compañeros, aún conmocionados por lo ocurrido, se dijeron muy aliviados y algunos hasta lo aplaudieron por su “gran talento actoral”.

El suceso causó mucha conmoción en redes sociales. Si bien los internautas se dijeron felices de que todo haya sido una broma, algunos han mencionado que, en días pasados, Adame se ha visto un poco decaído y esperan que no sea signo de un problema médico real.

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¿Cuál es el estado médico de Alfredo Adame, habitante de ‘La mansión VIP’?

Hasta ahora, todo parece indicar que Alfredo Adame está bien . Sin embargo, se sabe que, a lo largo de su vida, ha tenido que lidiar con diversos padecimientos médicos. En su momento, contó que le diagnosticaron TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad).

En 2022, sufrió un desprendimiento de retina tras una agresión. Aunque logró recuperarse, señaló que tenía riesgo de desarrollar glaucoma. En 2023, relató que, en algún momento de su vida, sufrió un ‘burnout’, es decir, un colapso mental derivado de un gran estrés.

Pese a todas las complicaciones de salud que ha sufrido, ha declarado que se siente como “un chavo de 25 años”.

“Tengo 65 años de edad... el cuerpo al 100 por ciento, todos mis órganos limpios, el colón lo tengo como de bebé y de verdad increíble, estoy como chavo de 25 años”, manifestó hace algunos años.

Alfredo Adame / Redes sociales/Mezcalent

¿Quién es Alfredo Adame, habitante de ‘La mansión VIP’?

Alfredo Adame Von Knoop es un actor, productor, conductor y expiloto aviador mexicano.

Actualmente tiene 67 años.

Comenzó su carrera artística durante la década de los 80.

Fue conductor del programa ‘Hoy’.

También se le vio en proyectos como ‘Mujer, casos de la vida real’, ‘La madrastra’, ‘En nombre del amor’ y ‘Como dice el dicho’, entre otros.

En los últimos años, ha participado en diversos realities como ‘Soy famoso, ¡Sácame de aquí!’ y ‘La granja VIP’.

Hace poco, luchó contra Carlos Trejo en el Ring Royale.

Tiene cuatro hijos. Solo se lleva bien con uno de ellos.

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