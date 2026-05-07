¿Fraude en La mansión VIP? Acusan a la producción de supuestamente dar votos equivocados a los participantes

La última semana de La mansión VIP parece estar con todo. Y es que lejos de los shippeos, las peleas y las posibles rupturas, ahora los afectados están siendo los seguidores. Fans señalan un presunto fraude en su apoyo mediante las donaciones. ¿De qué se trata?

¿Quién ganará La mansión VIP según filtraciones?

Desde las primeras semanas del programa, el público dejó en claro que su apoyo sería clave para definir el rumbo del juego. Entre los participantes que más han sobresalido en La mansión VIP destaca Sol León, quien durante varios días se mantuvo en lo más alto de la tabla de popularidad.

Sin embargo, de forma inesperada, Alfredo Adame no figura como el gran favorito para llevarse el reality, ya que la actualización más reciente de la tabla refleja otros resultados.

De acuerdo con un nuevo reporte de la producción, que ya comenzó a difundirse en redes sociales, el ranking actual queda así:



Eli Esparza,

Sol León,

Carlos Alberto y

“el Mazaclan”,

Aída Merlano.

En plataformas digitales la tendencia parece mantenerse, pues Eli Esparza encabeza diversas encuestas realizadas por los usuarios, perfilándose como la principal aspirante a conquistar el título.

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Probable ganador de La mansión VIP / FB: Lupita Rico

¿Por qué acusan de fraude en La mansión VIP?

Una nueva polémica azota La mansión VIP, luego de que internautas señalaran un problema en el “sistema de votaciones” del programa.

Según una usuaria, todo comenzó cuando hizo una donación en el “Súper chat” de YouTube, dinámica que funciona para votar por tu persona favorita, así como para hacer llegar un mensaje a la persona.

En este caso, la internauta argumenta que donó dinero para votar por Kim, así como un mensaje que le envió a la influencer. El problema radica en que no se cumplió el cometido y que fue dirigido para alguien más:

Roberto (HotSpanish) no se vale, yo gasté $200 para un mensaje para Kim y se lo leyeron a Katy! Exijo corrección! Ayúdenme a que le lean el mensaje a Kim. Katy piensa que es de ella. X: @murguia_val

En comentarios concuerdan en dicha acusación, ya que además de que muchos se dieron cuenta, temen que esto se preste a un posible fraude:



“Hagan algo, no se vale”,

“Yo me di cuenta y no me gustó que hicieron eso, aparte que le van a sumar los puntos a Katy y no a Kim” y,

“Qué falta de respeto para los fans”.

Aunque minutos más tarde el mensaje fue dirigido a Kim como corrección, los internautas creen que pueda existir este problema en más ocasiones y que las personas no se den cuenta.

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Roberto no se vale, yo gasté $200 para un mensaje para Kim y se lo leyeron a Katy! Exijo corrección! Ayúdenme a que le lean el mensaje a Kim. Katy piensa que es de ella @lamansionvipmx #LaMansionVIP #lamansiónvip pic.twitter.com/ec433vtdIl — Valeria (@murguia_val) May 7, 2026

¿Dónde y cuándo ver la gran final de La mansión VIP?

La gran final de La mansión VIP está programada para transmitirse a partir de las 20:00 horas (horario aún por confirmar) y podrá verse completamente en vivo a través del canal de HotSpanish en YouTube, de forma gratuita.

La persona que consiga convertirse en la ganadora de esta primera temporada del reality obtendrá un premio de dos millones de pesos, una cantidad que ha intensificado la competencia entre los concursantes.

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