Maza Clan estalla, insulta a fans y abandona La mansión VIP: la verdadera razón y el momento exacto, VIDEO

La noche que nadie esperaba terminó detonando una de las polémicas más comentadas del reality. Maza Clan, uno de los participantes más queridos de La mansión VIP, estalló contra la audiencia, pidió que dejaran de mandarle dinero y abandonó el programa a días de la gran final. Su reacción, transmitida en vivo, prendió las redes y dejó más preguntas que respuestas.

El creador de contenido pasó en cuestión de minutos de ser apoyado masivamente a convertirse en tendencia por sus comentarios hostiles. Gritos, insultos, un micrófono abandonado y una producción intentando contenerlo marcaron el fin de su participación. Aquí te contamos qué pasó, por qué se fue y quién es realmente el influencer sinaloense.

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¿Por qué Maza Clan abandonó La mansión VIP en plena madrugada y a días de la final?

La salida de Maza Clan de La mansión VIP no fue planeada ni anunciada. Todo ocurrió tras la llegada de nuevos participantes al reality, específicamente Lonche de Huevito y Willito, quienes ingresaron cuando el programa ya estaba en su recta final. Desde ese momento, el ambiente cambió.

Testigos del live aseguran que el influencer comenzó a mostrarse incómodo, distante y visiblemente molesto. Las versiones apuntan a que la atención de Sol León, empresaria con la que Maza Clan había tenido un acercamiento evidente, se desvió hacia los recién llegados. Esa situación habría sido el detonante emocional.

La tensión subió de nivel cuando Maza Clan se quitó las esposas que lo mantenían encadenado a Sol León como parte de un reto que los propios seguidores les solicitaron, presuntamente por un malentendido con la empresaria. Minutos después pidió hablar con la producción, pues aseguró que ya quería abandonar el reality, molesto y preocupado porque su esposa llevaba una semana sin enviarle mensajes.

“Te dije que extrañaba a mi esposa…tengo seis días que no me manda mensaje, y con eso me estoy volviendo loco, ¿tú crees que me voy a esperar otros seis?”, dijo Maza Clan

El ambiente se tornó incómodo cuando, en un arranque de ira, exigió su salida inmediata y comenzó a despotricar frente a las cámaras. Producción le pidió que volviera a colocarse el micrófono, pero el influencer desobedeció las indicaciones. A partir de ese momento, lanzó comentarios directos contra el proyecto y, sobre todo, contra los fans que seguían enviando donaciones a través del superchat.

“Ya no den ni un peso por mí gente, me vale verg…”, se le escucha decir, dejando claro que su decisión de irse ya estaba tomada.

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¿Maza Clan insultó a sus fans por donar dinero en el superchat durante La mansión VIP?

Uno de los momentos más delicados fue cuando Maza Clan arremetió contra su propia audiencia. En lugar de agradecer el apoyo económico, Maza Clan calificó las donaciones como un desperdicio y lanzó insultos que indignaron a muchos seguidores.

“La gente sigue donando, a ver si se hace pendej… la gente”, comentó en tono burlón, frase que rápidamente fue replicada en redes sociales y provocó una ola de críticas. Para muchos, se trató de una falta de respeto y una traición al público que lo mantuvo fuerte dentro del reality.

La situación empeoró cuando producción intentó recuperar el control pidiéndole que se colocara nuevamente el micrófono. Su respuesta fue seca y desafiante: “No puedo” y hasta Lonche de Huevito y Willito apoyaron a que desobedeciera.

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¿Maza Clan amenazó a HotSpanish y a la producción tras estallar en La mansión VIP?

Además de los insultos, otro punto que encendió la polémica fue un comentario interpretado como amenaza. Visiblemente alterado, Maza Clan aseguró que, si lo seguían molestando, podría causar daños dentro de la mansión. Lonche de Huevito también le siguió el juego.

En redes sociales, varios usuarios interpretaron esto como una advertencia directa contra Roberto González, mejor conocido como HotSpanish, creador del reality. Aunque no mencionó nombres de forma explícita, el contexto fue suficiente para que la audiencia reaccionara con alarma.

Mientras algunos defendieron al influencer argumentando estrés y presión acumulada, otros señalaron celos, mala actitud y cero agradecimiento hacia la producción que le dio exposición masiva.

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¿Quién es Maza Clan, a qué se dedica y por qué era uno de los favoritos del público?

Detrás de la polémica hay una historia que muchos seguían con admiración. Maza Clan, cuyo nombre real es Alan Alapizco, es un creador de contenido originario de Sinaloa que construyó su carrera desde cero.

En TikTok supera el millón de seguidores, en YouTube cuenta con más de 870 mil suscriptores y en Instagram rebasa los 744 mil followers. Su contenido combina comedia, sketches y fragmentos de su vida diaria, lo que lo volvió cercano para miles de personas.

Alan ha hablado abiertamente de su origen humilde. Se define como “persona de barrio” y ha resaltado constantemente el apoyo de su esposa, Cindy Cornejo, a quien llama “la mujer del proceso”. Juntos pasaron por momentos complicados, incluso viviendo en un cuarto de lámina, antes de consolidarse. Actualmente tienen un hijo.

El pasado 24 de marzo celebraron 13 años de casados en Guadalajara, compartiendo el momento con sus seguidores. Además, Maza Clan ha sido claro sobre la exigencia de su trabajo como influencer.