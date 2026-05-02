El Borjas y Aldo Arturo desatan caos en La mansión VIP y ¡llegan a los golpes! ¿Hubo expulsión? | VIDEO

Daniel Borjas, conocido como ‘el Borjas', protagonizó un violento enfrentamiento contra Aldo Arturo, ¿qué pasó en el reality show de HotSpanish?, ¿expulsaron al influencer mexicano? Te contamos todos los detalles.

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El Borjas se peleó en La mansión VIP. / Redes sociales

¿Qué pasó entre ‘el Borjas’ y Aldo Arturo en La mansión VIP?

Todo comenzó cuando Daniel Borjas y otros compañeros de La mansión VIP iban a hacerle una broma a Aldo Arturo, pero las cosas cambiaron cuando el engañado fue ‘el Borjas’ y le bloquearon la puerta de acceso, hecho que no le gustó al influencer, por lo que comenzó a discutir con su excompañero del reality show, destacando que lo golpearon.

La discusión siguió tras la broma, cuando Borjas le dijo a Aldo Arturo: “Me puse de acuerdo con él porque era una broma, si no puedes tomar y aguantar una put* broma, no tomes, no me hables así, no me tuviste por qué aventar la puerta, me metiste un golpe, pendej*”.

Mientras que Aldo Arturo le respondió que no tenía ningún golpe visible en el rostro, y ‘el Borjas’ explotó mencionando que “están las cámaras, ellos vieron, que no tenga nada no significa que no me metiste un golpe”, acto seguido le tira un coco que Aldo Arturo tenía en la mano y remata diciendo: “Tú me golpeaste, me azotaste la puerta en la cara, yo no te la cerré de mala manera, te la cerré bien y lento, no fui grosero”.

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ESTO ES EXPULSIÓN



Borjas le dio una cachetada a Aldo Arturo 😱🔥 #lamansiónvip pic.twitter.com/olHJ7CY5t7 — La Comadrita (@lacomadritaof_) May 2, 2026

¿Expulsaron a ‘el Borjas’ de La mansión VIP?

En medio de la discusión, las cosas se calentaron más, los gritos aumentaron y en uno de esos momentos, ‘el Borjas’ soltó tremenda cachetada a Aldo Arturo.

Borjas reiteró a Aldo Arturo: “Si vas a tomar y no puedes entender una broma, no tomes” , mientras que Aldo respondió: “Hiciste una, hiciste dos y yo soy el tres”, lo que provocó el enojo de ‘el Borjas’ y fue cuando golpeó el rostro de su excompañero de reality show ante la sorpresa de todos.

Los compañeros intentan detener la discusión, mientras Borjas grita “Vuélveme a hablar así” y Aldo Arturo le avienta un objeto mientras dice “Yo no le pegué”.

Posteriormente se rumoró en redes sociales que Daniel Borjas fue expulsado de La mansión VIP, pues una de las reglas del reality show es que no se puede agredir físicamente a ningún concursante, sin embargo, hasta el momento no se confirma su salida con un anuncio oficial, pero algunos internautas señalaron que alcanzaron a ver a ‘el Borjas’ guardando sus cosas y también pedían la eliminación de Aldo Arturo.

Además, El Holy Milk filtró un video donde se observa la salida de ‘el Borjas’, quién no habría tenido ni tiempo de despedirse de sus compañeros.

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‘El Borjas’ le dio una cachetada a Aldo Arturo en La mansión VIP. / Redes sociales

¿Quién es Daniel Borjas, exparticipante de La mansión VIP?

Daniel Borjas, exparticipante de La mansión VIP, es un influencer, nacido el 27 de enero de 2001 en Monterrey, Nuevo León, que se ha dado a conocer en redes sociales por su contenido enfocado en entrevistas tanto a creadores digitales como a personas en la calle. Su estilo gira en torno a dinámicas directas y breves, donde pregunta sobre temas cotidianos.

Es reconocido por una serie titulada “¿Cuánto cuesta tu atuendo?”, en la que cuestiona a sus invitados sobre el valor de la ropa que llevan puesta. Además de este formato, también comparte retos y actuaciones de baile dentro de su contenido. Inició su actividad en redes sociales al publicar en Instagram en diciembre de 2019, antes de consolidar su presencia en otras plataformas.

Entre sus publicaciones más vistas destaca un video en el que entrevista al cantante Gabito Ballesteros con la pregunta “¿Cuánto cuesta tu atuendo?”, el cual supera los 25 millones de reproducciones. Su cuenta de TikTok acumula más de 7 millones de seguidores.

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