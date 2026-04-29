¿Habitante de ‘La mansión VIP’ a la cárcel? Lo acusan de presunta extorsión: “No es la primera vez”

‘La mansión VIP’ se encuentra en el ojo del huracán. Y es que recientemente se destapó que, supuestamente, uno de los habitantes habría extorsionado a una persona poderosa, por lo que existe la posibilidad de que vaya a la cárcel, ¿de quién se trata? Te contamos todo lo que se sabe.

La mansión VIP / Archivo TVNotas y redes sociales

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¿Qué habitante de ‘La mansión VIP’ está siendo acusado de presunta extorsión?

A través de su más reciente transmisión en su canal de YouTube, el periodista Gabo Cuevas informó que, supuestamente, Daniel Borjas, habitante de ‘La mansión VIP’, habría extorsionado a una persona muy poderosa después de un altercado en un antro.

Cuevas rememoró que, hace algunos meses, Daniel fue detenido mientras realizaba una transmisión en vivo, tras una pelea que tuvo en una discoteca. En ese momento, el influencer fue liberado a las pocas horas y la anécdota no pasó a más.

No obstante, y de acuerdo con el comunicador, la historia tendría un trasfondo más oscuro. Presuntamente, Borjas se peleó con dos familiares de una persona polémica. El influencer presuntamente habría tratado de extorsionar a este individuo para, aparentemente, evitar el escándalo público.

“Asegura que Borjas lo extorsionó con tres millones de pesos, ¿cómo operó? Su hijo y su sobrino tienen una discusión con este chico en el antro, que se hizo viral. A todos se nos olvidó. El morro entra a ‘La mansión VIP’ y cuenta que un (alguien) le ofreció millones de pesos para que destruyera al hijo o al papá de este chico que lo habría agredido”. Gabo Cuevas

Si bien no dio mayores detalles, indicó que, aparentemente, planean ejercer acciones legales contra el influencer.

“Cuenta esta persona que la familia completa (de Daniel Borjas) se dedica a extorsionar gente. En aquella ocasión, tiene una discusión en el antro y, para que este morro no saliera a hablar en un video, lo extorsionó con tres millones de pesos. Cuando se enteró de que el chavo que lo agredió tiene un papá (de una persona polémica), dijo: ‘Aquí hay dinero’. El morro empezó a negociar con el papá del chico”, relató.

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¿Daniel Borjas, habitante de ‘La mansión VIP’, irá a la cárcel por extorsión?

De acuerdo con Gabo Cuevas, esta no sería la primera vez que Daniel Borjas, habitante de ‘La mansión VIP’ comete algún delito. Y es que, presuntamente, también habría extorsionado a marcas reconocidas.

“Me cuentan que no sería la primera vez que aplica esto, que lo ha hecho con marcas y con menciones. De: ‘Ah, ¿no me quieres pagar esto? Yo te exhibo, te muestro’. Está cañón. Este morro que están viendo extorsionó. Esa es una realidad”, manifestó.

Hasta el momento, el equipo de Daniel Borjas no se ha pronunciado ante esta información, por lo que no se sabe si realmente existe un proceso legal en su contra. Solo queda en puntual calidad de RUMOR.

Daniel Borjas / Redes sociales

¿Quién es Daniel Borjas y cómo fue su detención?

Daniel Borjas es un influencer originario de Monterrey. Tiene 24 años y comenzó a subir contenido en 2019 sobre entrevistas que realizaba en diversos lugares de su ciudad natal, principalmente discotecas.

Su nombre se hizo viral en diciembre de 2025, luego de que fuera arrestado en un antro de Nuevo León, mientras hacía una transmisión en vivo. Lo liberaron a las pocas horas. Según su versión de la historia, unos sujetos lo atacaron sin motivo alguno.

Como si algún tipo de premonición se tratara, declaró poco después de que mucha gente intentara “manchar su imagen” con lo ocurrido, pero esperaba poder compartir la historia completa en su momento.

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