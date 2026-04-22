Participante de La mansión VIP acusado de presunto robo en Cancún; denuncian saqueo y exhiben VIDEOS

Lo que parecía una noche de fiesta terminó convertido en un escándalo que ya mancha a La mansión VIP. Un joven denunció públicamente a Daniel Borjas, participante del reality, por un presunto robo ocurrido en Cancún, luego de que el influencer y su grupo se hospedaran varios días en su departamento.

El denunciante decidió hacerlo público, asegura, para que nadie más pase por lo mismo.

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¿Cómo conoció el denunciante a Daniel Borjas de La Mansión VIP y por qué terminó hospedándolo en Cancún?

De acuerdo con el testimonio, todo arrancó la noche del 8 de abril, cuando el denunciante conoció a Daniel Borjas y a sus amigos en un antro de Cancún. La convivencia fluyó, el ambiente era relajado y nadie imaginaba que días después el encuentro terminaría en acusaciones graves.

“Todo comienza el día 8 de abril cuando lo conocí a él y a sus amigos en un antro aquí en Cancún”, relató el joven en el video donde expone su versión.

Daniel Borjas y su grupo de amigos ya habían terminado su estancia en la casa que rentaban, por lo que el denunciante aceptó recibirlos en su propio departamento, confiando en que no habría ningún inconveniente.

Durante varios días, asegura, la convivencia transcurrió sin conflictos visibles. Nadie discutió, nadie levantó la voz y nada parecía fuera de lugar… hasta que llegó el día de la despedida.

¿Por qué Daniel Borjas se fue del departamento en Cancún sin despedirse y qué mensaje dejó?

Según el joven, el 14 de abril ocurrió el punto de quiebre. Ese día, mientras él estaba trabajando, recibió un mensaje que lo dejó frío: Daniel Borjas le avisaba que ya se iba del departamento, sin despedirse en persona.

“El día martes 14 de abril me llega este mensaje de él diciendo que no se pudo despedir de mí y que ya estaba desocupando mi depa”, contó.

El mensaje no le pareció extraño de inmediato, pero al volver horas después todo cambió. El denunciante asegura que encontró el departamento en completo desorden: sucio, con comida regada y señales claras de que no había sido dejado como él lo entregó. Para colmo, pronto se dio cuenta de que le faltaban varias cosas.

¿Qué cosas desaparecieron y por qué el joven acusa a Daniel Borjas de robo?

En el mismo video, el denunciante sostiene que faltaban objetos de valor y dinero en efectivo, algo que, asegura, sí estaba en su departamento antes de que el grupo se marchara.

“Lo más grave de todo fue que en ese momento yo me percato que me hacía falta cosas de valor que tenía, así como dinero en efectivo”, declaró sin rodeos.

Ante el hallazgo, el joven afirma que no dudó en actuar y llamó a la policía. “En ese momento yo lo primero que hice fue llamar a la policía, obviamente hice mi denuncia”, explicó, dejando claro que no se trató solo de una queja en redes.

Para respaldar su versión, el denunciante incluyó imágenes del estado en el que encontró su departamento tras la salida del influencer y su grupo. Esos videos fueron clave para que el caso comenzara a circular con rapidez en TikTok.

El joven también aclaró que exponer el caso públicamente no fue una decisión tomada a la ligera.

“Este video lo hago con la única intención de informar para que tengan cuidado de esta persona y no les pase lo mismo”, afirmó.

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¿Quién es Daniel Borjas, influencer de La mansión VIP, y cuál es su trayectoria en redes sociales?

Daniel Borjas, conocido en redes como “El Borjas”, es un creador de contenido originario de Monterrey, Nuevo León, que construyó su fama a partir de videos en TikTok e Instagram, especialmente con dinámicas de entrevista callejera. Su formato más popular es “¿Cuánto cuesta tu outfit?”, donde se acerca a personas e influencers para preguntarles el valor de su ropa, combinando curiosidad, humor y morbo, una fórmula que le permitió crecer rápidamente en audiencia.

En cuanto a números, Daniel Borjas es uno de los influencers con presencia fuerte en TikTok. Su cuenta @danielborjasmx supera los 7.8 millones de seguidores y acumula más de 242 millones de likes, cifras que lo colocan entre los creadores mexicanos más vistos dentro de su nicho. Aunque también tiene actividad en Instagram, su plataforma principal es TikTok, donde concentra sus videos virales y colaboraciones con otros influencers.

Su salto a un público todavía más amplio ocurrió cuando fue anunciado como nuevo integrante de La mansión VIP, reality digital encabezado por HotSpanish. Daniel Borjas ingresó oficialmente al programa el 20 de abril de 2026, como parte de la nueva etapa del show tras la salida de Niurka Marcos. Fue presentado como uno de los “Inviptados” y se integró al Team Barullo, lo que marcó su entrada formal al terreno de los realities en vivo.

Antes de esta reciente polémica, Borjas ya había estado envuelto en otros episodios controversiales, incluyendo una detención en Monterrey en 2025, transmitida por él mismo en redes sociales.