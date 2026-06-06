Famosa y creadora de contenido mexicana sale del clóset, se declara pansexual y su novio transicionará a mujer

Una famosa creadora de contenido y activista del movimiento body positive, sorprendió a sus seguidores al compartir una revelación personal que, probablemente, cambie muchas cosas en su vida. Ella se definió pansexual y muchos se preguntan: ¿Qué significa?

Una influencer mexicana se definió como “pansexual” / Canva

¿Quién es la creadora de contenido mexicana que se declaró pansexual?

Se trata de Priscila Arias, mejor conocida como “la Fatshionista”, creadora de contenido mexicana que, aprovechando que estamos en junio “ Mes del Orgullo LGBTQ+ ”, anunció públicamente que se identifica como una persona pansexual:

Hoy a mis 37 años, salgo del clóset oficialmente como persona pansexual. Sé que en 2026 suena casi obsoleto escuchar a alguien que sale del clóset. Pero pues, güey, no me culpes, apenas me atreví. Me acabo de dar cuenta. Yo en enero era heterosexual. La Fatshionista

En comentarios ha habido un largo debate, ya que mientras algunos apoya la decisión de la influencer mexicana, otros aseguran que se trata de una acción “para llamar la atención":



“Cómo hacer que todo se trate de mí”,

“No, señora, colgarse de algo para seguir siendo visible, no” y,

"¿Solo porque es junio?”



Cuando tiré toda la mierda de la cajita de la heteronorma en la que estaba, me dote cuenta que ni el amor tiene límites ni la atracción sexual y que podía fluir con ella. La Fatshionista

La influencer no ha hecho más comentarios al respecto, pero la cantidad de reacciones en la publicación sigue creciendo.

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La Fatshionista sale del clóset y se declara “pansexual” / Facebook

¿Por qué la creadora de contenido “la Fatshionista” se declaró pansexual?

“La Fatshionista” explicó que una parte importante de este autodescubrimiento surgió a raíz de situaciones que vivió junto a su pareja, Iván, quien se identifica como una persona trans.

Iván decidió transicionar a mujer, y según el testimonio de Priscila, le ha costado trabajo manejar la feminidad de su pareja: “ Había una sensación de incomodidad, como de rareza ”, señaló la influencer.

Durante ese proceso comenzó a cuestionar ideas sobre la heterosexualidad y las relaciones afectivas. Fue entonces cuando identificó sentimientos y formas de atracción que no encajaban dentro de las etiquetas con las que había vivido durante décadas.

La Fatshionista también comentó con humor que gran parte de sus amistades forman parte de la diversidad sexual, por lo que bromeó diciendo que ella fue “ la última en enterarse ” de lo que estaba ocurriendo consigo misma.

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¿Qué significa ser una persona pansexual?

La pansexualidad es una orientación sexual caracterizada por la atracción romántica, emocional o sexual hacia personas sin que el género sea un factor determinante. Esta identidad reconoce y abraza la diversidad de géneros.

Quienes se identifican como pansexuales pueden sentirse atraídos por personas cisgénero, transgénero, no binarias o de cualquier otra identidad de género.

La pansexualidad forma parte de las diversas orientaciones sexuales reconocidas dentro de la comunidad LGBTQ+ y busca enfatizar que la atracción puede surgir por la persona en sí misma, más allá de las categorías tradicionales de género.

El actor Sebastián Ligarde, recordado por su participación en Quinceañera, también se definió como pansexual hace algunos años.

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