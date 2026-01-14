Influencer mexicana explota vs. haters que la critican por “dejar botado” famoso pódcast: “No me lo merezco”

Durante las últimas semanas, una influencer mexicana volvió a colocarse en el centro de la conversación digital tras compartir un video que rápidamente se viralizó. En él, habló abiertamente del impacto que han tenido las críticas y ataques en redes sociales luego de su salida de un conocido pódcast, situación que —según relató— derivó en episodios prolongados de ansiedad y en cambios importantes en su rutina personal y profesional.

Te puede interesar: Paola Suárez vive momento paranormal en su casa mientras realizaba una transmisión en vivo: VIDEO

La influencer fue detenida tras un robo en su casa; las autoridades investigan si ordenó una venganza criminal. / Canva

¿Qué pasó con la Fatshionista tras dejar el pódcast ‘Seis de copas’?

Hace un par de semanas, Priscila Arias, conocida en redes sociales como la Fatshionista, anunció su salida del pódcast Seis de copas, proyecto que compartía con otras creadoras de contenido. La noticia provocó una oleada de especulaciones en redes, donde usuarios comenzaron a cuestionar las razones de su decisión y a emitir comentarios negativos sobre su papel dentro del programa.

Tras la viralización de su despedida, distintos creadores de contenido retomaron el tema y difundieron versiones no confirmadas sobre presuntos conflictos internos, lo que intensificó la conversación digital. De acuerdo con lo que la propia influencer explicó posteriormente, este contexto detonó una etapa emocionalmente compleja que la llevó, por primera vez en una década de carrera, a limitar comentarios y reacciones en todas sus plataformas.

En su testimonio, Arias señaló que nunca antes había experimentado episodios de ansiedad tan prolongados. Explicó que la presión constante, los señalamientos y la multiplicación de videos y publicaciones en su contra influyeron directamente en su decisión de pausar actividades laborales y replantear sus límites dentro del entorno digital.

Te puede interesar: Pareja de influencers anuncia la muerte de su bebé; lo despiden con emotivo detalle: “Nos acompaña”

La Fatshionista / Captura de pantalla

¿Qué dijo la Fatshionista en el video que se volvió viral sobre el acoso en redes?

En el video difundido en redes sociales, la Fatshionista relató de forma detallada cómo el acoso digital afectó aspectos básicos de su vida cotidiana. Mencionó que dejó de realizar actividades que formaban parte de su rutina, como producir contenido, maquillarse, seguir hábitos de autocuidado e incluso comer con normalidad.

También habló del impacto emocional acumulado, al señalar que los ataques no provenían únicamente de comentarios aislados, sino de una dinámica constante en la que usuarios y creadores generaban contenido negativo sobre ella, obteniendo interacción y alcance a partir de las críticas. En ese contexto, responsabilizó directamente a quienes participan en ese tipo de publicaciones por el deterioro de su salud mental.

La influencer recordó que, si bien está acostumbrada al bullying desde hace años, le resultó especialmente difícil enfrentar ataques reiterados relacionados con su cuerpo, su postura feminista y sus opiniones. En su mensaje, enfatizó que ser una figura pública no implica aceptar violencia digital ni normalizar discursos que afectan la estabilidad emocional.

“Como persona gorda de toda la vida estoy acostumbrada a que me hagan bullying… lo que no me cabe en la cabeza es cómo hay hombres, mujeres, adultos hechos y derechos que, por diferentes razones —por gorda, por feminista, por mis opiniones— se han puesto a hacer decenas y decenas de videos hablando horrible sobre mí con una ignorancia tremenda y con una tergiversación de mis palabras malévola”. La Fatshionista

Te puede interesar: Aldo de Nigris sorprende y se lanza ¡ahora como actor!: de TikTok a LCDLFM y ahora a la TV: ¿Será el galán?

@lafatshionista Hay muchos temas en el mundo mucho más interesantes e importantes, sobre todo con lo que está pasando últimamente en este continente como para que una decisión que yo tome se vuelva tan relevante. Les invito a poner nuestra atención a donde más se necesita. Si estás atravesando un momento de depresión, ansiedad o una crisis emocional, no tienes que vivirlo solx Hay personas y organizaciones que pueden ayudarte 📞 Línea de la Vida – Gobierno de México 800 911 2000 | Atención gratuita 24/7 📞 SAPTEL – Atención Psicológica Telefónica 55 5259 8121 | Orientación emocional 🏥 Centro de Integración Juvenil (CIJ) Atención en salud mental y apoyo emocional en distintos puntos del país. ♬ sonido original - La Fatshionista

¿Quién es la Fatshionista y por qué su testimonio generó conversación?

Priscila Arias es una creadora de contenido mexicana que, desde hace aproximadamente diez años, se ha posicionado en redes sociales con temas relacionados con moda, maquillaje, humor y reflexiones sobre gordofobia. Su presencia digital le permitió construir una comunidad activa, además de participar en proyectos colaborativos como el pódcast Seis de Copas.

Tras la difusión de su video, su nombre volvió a colocarse entre las tendencias, no solo por su salida del programa, sino por la manera en que expuso las consecuencias del acoso en línea. Durante su mensaje, también habló de la importancia de regresar a su red de apoyo personal, integrada por familiares, amistades cercanas y su equipo de trabajo, a quienes reconoció por acompañarla durante este proceso.

Finalmente, la influencer compartió una reflexión sobre cerrar ciclos y reconstruirse, señalando que su intención es retomar el tipo de contenido que la llevó a conectar con su audiencia. Su testimonio abrió nuevamente la conversación sobre salud mental, límites en redes sociales y el papel que juegan los usuarios en la amplificación de discursos de odio.

Te puede interesar: Descubren a actriz e influencer robando ropa y luego la detienen: “Me la acaba de robar” VIDEO