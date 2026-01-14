Descubren a actriz e influencer robando ropa y luego la detienen: “Me la acaba de robar” VIDEO

Apenas en agosto de 2025, la actriz mexicana, Gabriela Murray, fue descubierta robando una computadora. El vídeo de las cámaras de seguridad, fue difundido por Javier Ceriani y pronto se viralizó.

Un nuevo escándalo sacude al mundo del espectáculo y las redes sociales, luego de que una actriz e influencer de moda fue señalada de robar ropa en un bazar. El hecho quedó registrado en diversos videos grabados por comerciantes y asistentes, los cuales rápidamente se viralizaron y generaron indignación, burlas y un intenso debate en plataformas digitales. La creadora de contenido negó las acusaciones; sin embargo, las imágenes muestran cómo los vendedores descubren prendas que no habían sido pagadas. ¿Quién es y qué sucedió exactamente?

¿Qué actriz e influencer fue descubierta presuntamente robando ropa recientemente?

De acuerdo con los testimonios y los videos difundidos, María Belén Patao, reconocida actriz e influencer, se encontraba recorriendo los puestos del bazar de diseño cuando algunos comerciantes comenzaron a sospechar de su comportamiento.

En la grabación principal se observa el momento en que varios vendedores la rodean y le reclaman por la mercancía.

“ No compró nada, se está robando todo ”, se escucha decir a una mujer, mientras otros revisan las bolsas que llevaba la actriz. Conforme avanzan los segundos, los comerciantes van sacando prendas que, según afirman, pertenecían a distintos puestos y no habían sido compradas.

Uno de los momentos más comentados del video ocurre cuando un vendedor exclama sorprendido: “ Esta me la acaba de robar a mí, de mi puesto ”, momento en el que ya se veía la indignación de la gran mayoría de los presentes.

Les dejo el video sin censura 😘 pic.twitter.com/OV96jlPjEC — Titan bestia (@ttnbestia) January 13, 2026

¿Cómo respondió la actriz María Belén Patao, sobre las acusaciones en su contra por robo?

Durante la confrontación, María Belén Patao insistió en su inocencia y acusó a los comerciantes de haberla lastimado mientras la retenían. No obstante, uno de los hombres que aparece en el video desmiente su versión y le responde con firmeza: “ Es una cicatriz vieja ”, señalando que nadie le había causado daño y pidiéndole que dejara de fingir.

La tensión fue en aumento conforme más personas se acercaban al lugar. En el fondo del video se escuchan risas, burlas mientras algunos asistentes aseguran que ya habían dado aviso a la policía.

Minutos después, elementos policiales arribaron al lugar y trasladaron a María Belén Patao al Ministerio Público correspondiente para iniciar el proceso legal por el presunto delito de robo. Hasta el momento, no se ha informado si la actriz fue liberada bajo fianza o si enfrentará cargos formales en los próximos días.

En redes sociales, el caso se volvió tendencia en cuestión de horas. Usuarios expresaron sorpresa y decepción, especialmente porque Patao es conocida por su imagen ligada a la moda y el consumo responsable.

María Belén Patao, actriz e influencer Argentina, que presuntamente robó / TikTok: mariabelenpatao

¿Cuál es la trayectoria de la actriz e influencer, María Belén Patao?

María Belén Patao es una actriz e influencer argentina, conocida principalmente por su presencia en redes sociales y su vínculo con el mundo de la moda.

Su trabajo como actriz es mostrado en múltiples de sus vídeos subidos a su cuenta oficial de TikTok “mariabelenpatao”, donde se le ve trabajando en teatros en diferentes obras.

En sus redes sociales, a través de publicaciones, videos y colaboraciones, comparte outfits, recomendaciones de diseño y experiencias de compra, construyendo una comunidad de seguidores interesados en su estilo personal.

