Pareja de influencers anuncia la muerte de su bebé; lo despiden con emotivo detalle: “Nos acompaña”

La influencer Antonia Botero y su esposo Chavi confirmaron la pérdida de su bebé. La pareja decidió inmortalizarlo con un emotivo gesto.

Antonia Botero y Chavi / Redes sociales

¿Cómo fue que Antonia Botero y su esposo Chavi anunciaron la pérdida de su bebé?

A través de redes sociales, Antonia Botero y su esposo, Chavi, compartieron un video recopilando los momentos más significativos del 2025. Algo que llamó la atención fue el tatuaje que ambos se hicieron con el nombre de ‘Gael’ junto al que se hicieron de ‘Thiago’, el bebé que habían perdido hace algunos años.

Esto confundió a los seguidores, quienes no dudaron en preguntar sobre la situación. Ante esto, revelaron que el hijo que tuvieron en julio del año pasado “no venía solo”. Sin dar muchos detalles, señalaron que iban a tener gemelos, pero que, desafortunadamente, en algún punto falleció uno.

“Natanael no venía solo, Gael es otro angelito que nos acompaña desde el cielo junto a Thiago”, mencionó Chavi en los comentarios de la publicación.

La noticia causó mucha conmoción entre sus fans, quienes no dudaron en expresar sus condolencias ante la pérdida. Si bien la pareja no ha comentado más sobre esto, han dejado ver que, pese a todo, son una familia feliz junto a su llamado “bebé arcoíris”.

¿Qué es un “bebé arcoíris”?

Un “bebé arcoíris” es el término que se usa para el hijo que nace después de que los padres hayan sufrido la pérdida de otro niño, ya sea antes o poco después del nacimiento; simbolizando la esperanza que llega después de un momento tan devastador.

En el caso de Antonia Botero y su esposo, Chavi, el nacimiento de Nathanael llegó un año después de que anunciaran la muerte de Thiago. En 2024, el matrimonio usó las redes sociales para contar su dolorosa situación. La noticia fue revelada tan solo unas semanas después de que dieron a conocer el embarazo.

“Gracias por llegar a nuestras vidas a darnos ese toque en el alma que tanto necesitábamos, gracias por llegar a hacernos sentir cosas únicas, llenarnos de ilusión y amor genuino. Estamos destruidos por tu ausencia física, pero siempre vas a estar con nosotros”, expresó la pareja en aquel entonces para poco después tatuarse su nombre en el brazo.

En esa ocasión, Antonia y Chavi, así como el resto de su familia, pidieron respeto y privacidad ante su duelo, destacando que estaban en un proceso de sanación.

¿Quiénes son Antonia Botero y su esposo Chavi?

Antonia Botero y Chavi son una reconocida pareja de influencers. Ella es originaria de Colombia, mientras que él es de Estados Unidos. Se conocieron hace algunos años y actualmente tienen un hijo.

En el caso de Antonia, es hija de Nelson y Cristina, quienes forman parte del team ‘Los Chicaneros’. En algún momento, se dijo que Antonia y su esposo se habían distanciado del resto de ‘Los Chicaneros’. No obstante, esto fue desmentido en su momento.

En tanto que Chavi tuvo un perfil más discreto hasta que saltó a la fama en 2022 con los videos virales que hacía junto a Antonia.

